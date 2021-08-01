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Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü

Edirne'nin Meriç ilçesinin Yunanistan'a sınır olan Adasarhanlı köyünde yaşayan Mehmet Durgun (43), Meriç Nehri üzerindeki adacıkta, Yunan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ağustos 2021 Pazar 09:31
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Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü

Olay, saat 19.00 sıralarında Meriç ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Adasarhanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Durgun, arkadaşı S.Ş. ile birlikte kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp, bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa gitti. Bu sırada Yunan tarafında bulunan sivil giyimli kişiler ile Mehmet Durgun ve yanındaki S.Ş. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Yunanistan tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Mehmet Durgun yüzüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Durgun’un hayatını kaybetmesi üzerine S.Ş., köye dönerek durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen sınır devriyeleri, Durgun’un cansız bedenini alarak Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İfadesini başvurulan ve alkollü olduğu öğrenilen S.Ş. ise olay sırasında Yunanistan tarafında bulunmadıklarını, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta botları almaya gittiklerini ve bu sırada karşı tarafta bulunan kişilerle tartıştıkları sırada üzerlerine ateş açıldığını söylediği öğrenildi.

Meriç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneMeriçYunanistanMehmet Durgun
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