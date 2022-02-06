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Yuvacık Barajı'nın su seviyesinde kar yağışıyla 2 kat artış 

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmının sağlandığı Yuvacık Barajı'nda geçen yıl kuraklığın etkisiyle su seviyesi, ocakta yüzde 15'e düşerken, yağışlarla 8 Şubat'ta yüzde 33'e yükseldi. Bu yıl ise kar yağışı ve yağmurun etkisiyle su seviyesi, geçen sene şubat ayına göre 2 kat artarak yüzde 67'ye yükseldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Şubat 2022 Pazar 10:20
Yuvacık Barajı'nın su seviyesinde kar yağışıyla 2 kat artış 

Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp su kapasiteli Yuvacık Barajı'nda geçen yıl kuraklığın etkisiyle 1 Ocak 2021 tarihinde su seviyesi, yüzde 15'e kadar düştü. Yağışlarla birlikte 8 Şubat 2021'de yüzde 33 oranına yükseldi. Geçen yıl Nisan ayında barajda tam doluluk oranına ulaşıldı. Bu yıl ise kar yağışı ve yağmurlar, barajda su seviyesini yükseltti. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin verilerine göre su seviyesi, 34 milyon 60 bin metreküp ile yüzde 67 seviyesine ulaştı. Geçen yıl Şubat ayı ile bu sene Şubat ayı karşılaştırıldığında su seviyesinin 2 kat arttığı görüldü. İlerleyen günlerde yağışlarla tam kapasiteye ulaşılmasının beklendiği belirtildi.

DHA

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