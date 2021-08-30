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Zafer Treni Eskişehir’e ulaştı

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar yolculuğunu canlandıran ve 99 öğrenci taşıyan Zafer Treni, ikinci durağı olan Eskişehir’e ulaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:45
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Zafer Treni Eskişehir’e ulaştı

30 Ağustos Zafer Bayramı Anma etkinlikleri kapsamında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar yolculuğu canlandırılan ve Ankara’dan yola çıkan Zafer Treni Polatlı’dan sonra ikinci durağı olan Eskişehir tren garına ulaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Zafer treni Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve partililer tarafından karşılandı.

Trenden inen AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, gençlere milli mücadele ruhunu önemli noktaları ziyaret ederek anlatmak istediklerini söyledi. Polatlı’dan sonra Eskişehir’in ikinci durakları olduğunu kaydeden Yağcı, “Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına giderken istedik ki milli mücadelemizin odak noktalarını, o mili mücadele ruhunu yansıtabilme adına, gençliğimize o günleri aktarma adına milli mücadelemizin mihenk taşı olan noktaları ziyaret edelim. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924 yılında yaptığı o yolculuğu ve ondan sonra yapılmayan yolculuğu, 100’ncü yılında yeniden gerçekleştirelim diye Zafer treni projemizle yola çıktık. İlk durağımız Polatlı’ydı. Duatepe’ye çıktık. Eskişehir tabii ki milli mücadele anlamında çok önemli bir nokta. Hedefimiz inşallah sabah namazında Kocatepe’de gençlerimizle bir araya gelmek ve devamında da Dumlupınar’da ve Zafertepe’de bu yürüyüşümüze devam edip geriye dönüş, İnönü Şehitliği ve Metristepe’ye de giderek milli mücadelemizin, Kurtuluş savaşımızın çok önemli noktalarını gezmek. Gençlerimize o ruhu mekanlarında anlatmak. O ruhu canlı tutmak adına buradayız” şeklinde konuştu.

Zafer treninde yer alan öğrencilerden Ayşe Tırpancı, yolculuğun çok etkileyici bir deneyim olduğunu ifade ederek, “Atalarımızın gezip gördüğü ve zafer kazandığı yerleri bugün gezip görmek benim için çok büyüleyici ve çok etkileyici bir deneyim oldu. Aynı zamanda çok gurur vericiydi. Böyle yerleri gezdiğim için arkadaşlarımla da birlik beraberlik duygusu içerisine girdiğim için çok şanslı hissediyorum. Çok keyifli bir gezi çok memnunum” dedi. Ankara’dan yola çıkan Zafer treni yolculuğu Anıttepe, Beştepe, Duatepe, Metristepe, Kocatepe ve Zafertepe'den geçerek Dumlupınar'da sona erecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer BayramıZafer TreniEskişehir
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