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Zeynep ve Nezahat, mezuniyet töreninde unutulmadı

ERZURUM'da mezuniyet yemeği için restoranlarla görüşmeye giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Zeynep Bağrıyanık (22) ile Nezahat Tanas (24), eğitim gördükleri Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nün diploma töreninde unutulmadı. Öğrenciler törende üzerlerinde Bağrıyanık ve Tanas'ın fotoğraflarıyla 'Sizi Asla Unutmayacağız' yazılı pankart açtı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mayıs 2022 Cuma 10:05
Zeynep ve Nezahat, mezuniyet töreninde unutulmadı

Erzurum- Bingöl kara yolunun Atatürk Üniversitesi çıkış noktasında 11 Mayıs günü akşam saatlerinde, mezuniyet yemeği için restoranlarla görüşmeye giden Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'a Osman Koç yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil çarptı. Öğrencilerden Bağrıyanık Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, Nezahat Tanas ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak her iki öğrenci de kurtarılamadı. Nezahat Tanas 13 Mayıs, Zeynep Bağrıyanık ise 14 Mayıs'ta toprağa verildi. Otomobil sürücüsü Osman Koç ise tutuklandı. 

TÖRENDE PANKART AÇTILAR

Bağrıyanık ve Tanas, 4 yıl okudukları bölümün mezuniyet töreninde unutulmadı. Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'ndeki törende duygulu anlar yaşandı. Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan öğrenciler, sahnede üzerinde Tanas ile Bağrıyanık'ın fotoğrafları ile 'Sizi Asla Unutmayacağız' yazan pankart açtı. Öğrenciler, buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Sosyoloji Bölümü araştırma görevlisi ve 2 arkadaşın danışman hocası Abdurrahim Şahin, derslerinde başarılı olan öğrencilerini kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Ne acı tesadüftür ki onlar mezuniyet törenini ayarlamaya gidiyorlardı, öyle planları vardı. Sosyoloji bölümü olarak çok üzgünüz. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

Arkadaşlarının her zaman kalplerinde olacağını belirten Didem Ünal, iki duyguyu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Kübra Degen ise, "Arkadaşlarımızı kaybetmek çok üzücüydü. Ama her zaman kalbimizde olacak, hiçbir zaman unutulmayacaklar" ifadelerini kullandı.

Sevda Dağ da "Tabii ki onların da bu törende olmasını çok isterdik. Buruk bir mezuniyet töreni yapıyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumAtatürk ÜniversitesiZeynep BağrıyanıkNezahat TanasKazaTrafik KazasıMezuniyet
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