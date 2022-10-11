Zıpkınla 35 kiloluk akya balığı avladı

Zıpkınla balık avı eski milli takım sporcularından Ozan Önen, 7 Ekim'de Çanakkale Boğazı'nda yeni trofe (nadiren avlanabilen balık) yakalamak için denize açıldı. Tüpsüz olarak 17 metreye gerçekleştirdiği dalışta Önen, 35 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre boyunda akya balığı avladı. 25 yıldır zıpkınla balık avcılığı yaptığını söyleyen Önen, "O gün de o tarz bir balık avlamayı hedefleyerek dalış yapmıştım. Dalışın henüz başlarında, 17 metre derinlikte bir akya denk geldi. O gün su altında görüş çok netti. Zıpkıncı tabiriyle güzel poz verdi. Etkili bir atış yaptım. Atıştan sonra kısa sayılacak bir mücadele gerçekleştirdim. 15 dakikalık bir mücadele sonunda akyayı bota almak nasip oldu ve avı tamamladık. Oldukça iri bir balıktı. Fotoğraf çektirirken de kaldırmakta biraz zorlandım. Güzel bir trofe oldu. Bu tarz trofe balıklarını her zaman avlayamıyoruz" dedi.

Denizlerde bu tarz balıkların nadir görüldüğünü söyleyen Önen, "Bu bilinçsiz ve aşırı avcılıktan dolayı yaşanıyor. Zıpkınla balık avcılığı kurallara uygun yapıldığı zaman seçilebilir avcılık olduğu için en uygun, popülasyona en az zarar veren avlanma şekli çünkü av sırasında büyük ve küçük balık ayrımı yapabiliyoruz. Hedef balıklarımıza odaklanıyoruz. Bu da yaptığımız avların kalitesini artırıyor" diye konuştu.