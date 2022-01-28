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Zonguldak-İstanbul yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor 

ZONGULDAK-İstanbul kara yolunun Ilıksu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ocak 2022 Cuma 11:48
Zonguldak-İstanbul yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor 

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle dün öğle saatlerinde Zonguldak-İstanbul kara yolunun Ilıksu mevkisinde heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları, yolu kapattı. Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait tuzlama kamyonunun sürücüsü, düşen kaya parçaları nedeniyle hafif yaralandı. Heyelanın ardından yolun İstanbul yönü, trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri de kaya parçalarını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Gece boyu sürdürülen çalışmaların ardından yolun bir şeridi temizlendi. Yol, sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Heyelanın olduğu bölgeye bariyerler ve uyarı levhaları da koyuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zonguldakİstanbul Kara YoluKarKışYolTrafik
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