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Zübeyde Hanım, Anneler Günü'nde anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Anneler Günü'nde mezarı başında anıldı. Burada konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Annelerimizin, yüreğinde annelik duygusu yaşayan tüm kadınların ve hayatını kaybetmiş tüm annelerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Mayıs 2022 Pazar 12:59
Zübeyde Hanım, Anneler Günü'nde anıldı

Anneler Günü'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Karşıyaka ilçesindeki kabri başında anıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Nurşen Balcı, Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Hakan Tolungüç, Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Feyza Işıklı, belediye meclisi üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi'nin çocuk belediyesi üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na karanfil bıraktı.

'ZÜBEYDE HANIM'A NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ'

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından konuşan İzmir Büyüşehir Belediye Başkanı Soyer, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'nde, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın kabri başındayız. Bu ülkeyi esaretten kurtararak, hepimize aydınlık bir gelecek bırakan bir evlat yetiştiren Zübeyde Hanım'a ne kadar teşekkür etsek az. İçlerine cesaret, öz güven, inanç, iyilik tohumları ekilen çocuklar, büyüdüklerinde bu tohumları çoğaltırlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemize armağan ettiği demokrasi, özgürlük, eşitlik, vatan sevgisi bu tohumların meyvesi. Yaşadığımız pandemi salgını nedeniyle buruk geçen iki yılın ardından, annelerimize yeniden sarılabildiğimiz günlere kavuşmak mutluluk verici. Biliyoruz ki; annelerin, en büyük endişeleri evlatları içindir. İzmir'de, annelerin gözlerindeki ışık, içlerindeki heyecan hiç sönmeyen evlatlar yetiştirebilmesi için çalışıyoruz. Annelerimizin, yüreğinde annelik duygusu yaşayan tüm kadınların ve hayatını kaybetmiş tüm annelerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu eşsiz vatanı milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüZübeyde HanımAnma
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