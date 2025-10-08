KOCAELI (AA) - Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 18 dolulukla 9 milyon 658 bin metreküp su bulunuyor.

Yaz mevsiminin sıcak geçmesi ve artan su kullanımından kaynaklı azalan su miktarına son günlerde görülen yağışlar da etki etmedi.

Mevsim normallerinde seyreden doluluk oranının devam eden yağışlarla olumlu yönde seyretmesi beklenirken kentin su ihtiyacını karşılamak için Sapanca Gölü'nden su alımı sürüyor.

Barajı besleyen kollardan birinin üzerinde bulunan köprü, yeniden görünür hale gelirken, Kirazdere kolundan gelen alanda su çekilmesinin diğer bölümlere göre daha fazla olduğu görüldü. Bu bölümlerde suyun çekilmesi sonucu toprakta çatlaklar oluştu.

Öte yandan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah'ta ise doluluk 8 milyon 311 bin metreküp suyla yüzde 36 olarak ölçüldü.

Muhabir: Sefa Tetik,İbrahim Aktaş