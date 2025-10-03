UŞAK (AA) - Uşak'ta yaşayan Bilge Kağan, 7 yaşında aşırı kilolarından kurtulması için ailesi tarafından okçuluk, boks, güreş, tenis, kickboks gibi çeşitli sporlara yönlendirildi.

Bu sporları yapmak istemeyen ve kısa sürede bırakan Bilge Kağan Yılgın, yine ailesinin yönlendirmesiyle 8 yaşında yüzme kursuna başladı. Kursta bir haftada yüzmeyi öğrenen Yılgın, o dönemki antrenörünün dikkatini çekti. Antrenörü, Yılgın'ın turnuvalara katılması için lisans çıkarılmasına ön ayak oldu.

Yüzmekten büyük keyif alan genç sporcu, 10 yaşında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaştı. Katıldığı Türkiye şampiyonalarında 77 altın madalya daha kazanan Bilge Kağan Yılgın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından geçen ağustos ayındaki Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'na davet edildi.

Tayland'da ilk kez uluslararası bir şampiyonaya katılma heyecanı yaşayan sporcu, 400 metre serbest stil otizm gençler kategorisinde altın madalya kazandı. Bilge Kağan Yılgın, bu başarısıyla Türkiye'de yüzme branşında dünya şampiyonu olan ilk otizmli sporcu olma ünvanını aldı.

Yeni başarılara hazırlanıyor

Başarılı sporcu, şampiyona sonrası döndüğü Uşak'ta, antrenörü Fadıl Sarıdayı'yla yeni başarılar için çalışıyor.

ABD'de düzenlenecek 2028 Yaz Paralimpik Oyunları'na katılmak isteyen Bilge Kağan Yılgın, Uşak Belediyesi Şehit Mehmet Kara Kapalı Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü çift antrenman yapıyor.

Bilge Kağan Yılgın, AA muhabirine dünya şampiyonasının kendisi için çok önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Ülkesine ilk altın madalyayı getirmekten duyduğu mutluluğu ifade eden sporcu, 'Böyle bir ilke imza atmak bana gurur veriyor. Benim gibilere de örnek olmak benim için çok büyük anlamda gurur verici bir şey.' dedi.

Bilge Kağan, en büyük hedefinin 2028'de paralimpik oyunlarına katılmak olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda 2026'da Polonya'da yapılacak Virtus Avrupa Yüzme Şampiyonası ve 2027'de Mısır'da gerçekleştirilecek Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda iyi dereceler elde etmek istediğini belirtti.

Bu şampiyonalardan toplayacağı puanlar doğrultusunda paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde edeceğini ifade eden Bilge Kağan, 'Bunlar benim için bir ön hazırlık olacak. Amacım buralarda puan toplayıp sıralamada kendimi daha üst noktalara taşımak olacak. 2028 Los Angeles'ta da zirveye yerleşeceğim. Kendime inanıyorum, kararlıyım. Yapacağımdan yüzde 100 eminim. 2028 Paralimpik Oyunları'nda Los Angeles'ta İstiklal Marşı'mızı okutacağım.' diye konuştu.

Bilge Kağan, yüzmeye başladıktan sonra yaşantısında birçok şeyin değiştiğini anlatarak, şunları söyledi:

'80 kilolardaydım. 80 kilodan 71 kiloya düştüm. Yüzmeye başladıktan sonra boyum da uzadı. Yüzme gayet iyi bir spor. En önemlisi bir terapi gibi. Suya girdiğim zaman dünyadan kopuyorum. Adeta bambaşka bir dünyada gibiyim. Stresimden, bütün sinirimden arınıyorum.'

Antrenör Fadıl Sarıdayı ise 3,5 yıldır çalıştırdığı Bilge Kağan'ın çok azimli ve disiplinli olduğunu, haftada 50-60 kilometre yüzdüğünü ifade ederek, 'Psikolojimizin bozulduğu zamanlar oldu fakat hiçbir zaman hedefimizden şaşmadık. Dünya şampiyonasına kadar hiç disiplinimizi bozmadan çalışarak hedefimize ulaştık.' dedi.





