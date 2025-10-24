İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor.

Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Bakanlık, bu kez Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor.

Sloganı 'Ev Sahibi Türkiye' olarak belirlenen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.

Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.

Yüzyılın Konut Projesi'nde şehit yakınlarına, gazilere, emeklilere, gençlere ve en az 3 çocuğu olan aileler için kontenjan ayrılacak.

Kiralık sosyal konut uygulaması da İstanbul'da hayata geçirilecek

Aynı projeyle İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

İlk Evim Projesi'nde konutları tamamlananlara anahtar teslimi yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik detaylarını açıklayacağı 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni', 2022'de başlatılan 'İlk Evim Projesi' kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi'nde yapılacak.

Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.

81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcilerinin davet edildiği törende, 'İlk Evim Projesi' kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi de yapılacak.

Türkiye'nin sosyal konut projeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle sürdürdüğü sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkanı sundu.

'50 Bin Sosyal Konut', '100 Bin Sosyal Konut', '250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri' projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi, 280 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor.







Muhabir: Zeynep Rakipoğlu