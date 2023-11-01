İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Sarıyer'i 2-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor, 4. tura yükseldi.

48. dakikada Hatayspor öne geçti. Dele-Bashiru'nun soldan ceza sahasına getirdiği topa Sarıyer savunması müdahale etti. Ceza yayında topa sahip olan Hodzic, pasını Strandberg'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Lamkel Ze'nin sağdan açtığı ortada Fernandes, topu kontrol etti. Portekizli oyuncu, pasını Massanga'ya aktardı. Massanga'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 2. kez ağlarla buluştu: 2-0.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.