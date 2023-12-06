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88. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinde vurduğu şutta dönen topu Cordova tamamlamak istedi ancak kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

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