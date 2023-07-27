ZİRAİ MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2023 YILI BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARIN TANZİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE ZİRAİ MALZEMELER ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/722911

1-İdarenin a) Adı : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI b) Adresi : BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2128667000 - 2128737379 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023 YILI BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARIN TANZİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE ZİRAİ MALZEMELER ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 41 kalem zirai malzeme alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Karacaoğlan Deposuna ç) Süresi/teslim tarihi : İHALE KONUSU MALZEMELER BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KARACAOĞLAN DEPOSUNA İDARENİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA İŞİN SÜRESİ 90 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR 31.12.2023 TARİHİNE KADAR BİTİRİLMESİ ESASTIR. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 iş günüdür.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.08.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE SATINALMA ŞEFLİĞİ



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İHALEYE TEKLİF VERMEK İSTEYEN İSTEKLİLER AŞAĞIDAKİ BELGELERE SAHİP OLMALIDIR.

1- BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİİ İZİN BELGESİ

2- GÜBRE SATIŞ VEYA DAĞITICILIK BELGESİ



YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELER İSTEKLİLER TARAFINDAN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE TEK TEK YETERLİLİK BİLGİLER TABLOSUNA İŞLENECEKTİR.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamuya veya özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü yeşil alan veya peyzaj çalışmaları için kullanılan muhtelif zirai malzemelerinin alımı veya satışı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

