ZONGULDAK (AA) - Hastane, üniversite çatısı altında 2000'de poliklinik hizmetine, bir yıl sonra da yataklı tedavi hizmetine başladı.

Bünyesindeki 26 poliklinik, 90 yoğun bakım yatağı ve 15 ameliyat masasıyla bölgenin en kapsamlı sağlık kuruluşları arasında yer alan 618 yataklı hastane, 510 akademik personel, 2 bin 80 sağlık çalışanıyla hizmet sunuyor.

Gelişmiş görüntüleme merkezlerinin bulunduğu hastanede ileri düzey tanı ve tedavi imkanları da uygulanıyor. Hastane bünyesinde onkoloji merkezi, kalp merkezi, kornea nakli merkezi, diyaliz ünitesi, radyasyon onkoloji ve obezite merkezi gibi birimler de bulunuyor.

Anjiyografi ünitesi, damar içi ultrason (IVUS), lazerle prostat tedavisi, otolog kemik iliği nakli, radyoterapi cihazı ve tam otomatik ilaç hazırlama ünitesi gibi ileri teknoloji uygulamalarla da öne çıkan hastanede, radyoterapi ünitesinde günde 100'e yakın hastaya hizmet veriliyor.

Hastanenin geçen yıl 180 binin üzerinde olan hasta kabul sayısı, bu yılın 9 aylık döneminde 85 bin 484'ü çevre illerden olmak üzere 213 bin 711 oldu.

Bu yıl ocak-eylül döneminde 553 bin 292 muayene hizmeti sunulan hastanede yaklaşık 41 bin ameliyat gerçekleştirildi.

'Hastanemizi en modern hale getiriyoruz'

Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AA muhabirine, hastanenin 25'inci yılını doldurduğunu söyledi.

Her geçen yıl daha da büyüyen ve gelişen hastane olma yolunda ilerlediklerini belirten Özölçer, 'Hastanemizi, 'bölgenin sağlık üssü' olarak ifade ediyoruz çünkü tüm bölgeye hizmet eden bir hastane. Karabük, Bartın, Kastamonu, Düzce, Bolu, Sakarya'ya kadar hizmet veriyoruz ve pek çok şey sadece bizim hastanemizde yer alıyor.' dedi.

Özölçer, alanında uzman hekimlerin ve sağlık çalışanlarının canıgönülden hizmet verdiğini kaydetti.

Hastanede yenileme çalışmaları yaptıklarını dile getiren Özölçer, 'Bütün odalarımızı, polikliniklerimizi, yataklı servislerimizi peyderpey yeniliyoruz, en modern hale getiriyoruz. Sağlık turizmi belgesi aldık. Ülkemize yurt dışından insanlar gelip sağlık hizmeti alıyorlar. Biz de bundan elimizden geldiği kadar faydalanıyoruz. Hastanemiz Sağlık Bakanlığından belgesini aldı.' diye konuştu.

Hastanenin yalnızca bölgenin değil, Türkiye'nin en güzide sağlık merkezlerinden biri olduğunu anlatan Özölçer, hastaların yaklaşık yüzde 40'ını çevre illerden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti.

Vatandaşların sağlık hizmetine erişim kolaylığını artırmaya gayret ettiklerini vurgulayan Özölçer, yeni çalışmalarla kenti sağlık alanında önemli noktaya ulaştırmada pay sahibi olmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Gökhan Yılmaz