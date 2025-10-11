İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan, bir üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun Arslan, küçük yaşlardan itibaren dede mesleği davulculuğa ilgi duydu.

Babası düğünlerde zurna çalan Arslan, aile bireylerinin uyumundan etkilenerek davulculuğu seçti.

Sivaslı baba ve kız, kısa sürede ayrılmaz bir ekip haline gelirken düğün, davet, gelin alma ve asker eğlencelerinin aranan ikilisi haline geldi.

Açtıkları sosyal medya hesabından sık sık videolar paylaşan ikili, 27 Eylül'de Beykoz'da dünya evine giren Sena-Evren Polat çiftinin mutlu gününe konuk oldu.

Baba ile kızın sahneye çıkmasıyla ortam bir anda hareketlenirken genç çift ile misafirler davul ve zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.

'Bizi görünce çok şaşırıyorlar'

Düğünün ardından AA muhabirine konuşan Demet Arslan, ritimli çalgılara ilgisi olduğu için dede mesleğine yöneldiğini söyledi.

Davul çalmak isteyince babasının hemen kabul ettiğini dile getiren Arslan, 'Babam en büyük destekçilerimden biridir. Düğünlerde bizi görünce çok şaşırıyorlar, 'Davulcu nerede?' diye soruyorlar. Davulcu olduğumu söyleyince insanlar biraz şaşırıyor ama çaldıktan sonra gelip, tebrik ediyorlar.' diye konuştu.

Arslan, kendileri gibi davul zurna çalan baba-kız örneği görmediğini belirterek, 'Zurnacı babanın davulcu kızı' olarak tanınıyorum. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıyorlar. Eğer düğünlerdekiler güzel oynuyorsa biz de aynı şekilde güzel eğleniyoruz. Daha çok Sivas, Erzincan ve Malatya yörelerini çalıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Annesinin de bu durumdan memnun olduğunu ve kendilerini desteklediğini anlatan Arslan, dünyada kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını, kadın olduğu için bahşişlerin daha fazla geldiğini, bunu babasıyla yarı yarıya paylaştıklarını sözlerine ekledi.

'Kızınızı zurnacıya verir misiniz?'

Baba Nuri Arslan (55) ise asıl mesleğinin su tesisatçılığı olduğunu, kızıyla hafta sonları da düğün işlerine gittiklerini söyledi.

Yıllarca babasıyla çaldığını, kızı yetişince de birlikte çalışmaya başladıklarını dile getiren Arslan, 'Daha önce bir topluma girdiğimizde sürekli erkeklerin yanına oturmamız gerekiyordu. Şu an kızım olduğu için aile masalarına oturup rahatça hareket edebiliyoruz. Demet'in sayesinde daha çok iş gelmeye başladı. Genellikle kızın babasıyla çalmasını önemsiyorlar. Kızımla gurur duyuyorum.' dedi.

Arslan, kızıyla çok uyumlu olduklarını belirterek, beraber oynayınca düğün sahiplerinin de neşelendiğini belirtti.

Düğün sahiplerinin sürekli kızının davul çalmasını istediklerine dikkati çeken Arslan, 'Kızınızı zurnacıya verir misiniz?' sorusuna 'Şu an düşünmüyorum, verirsem davulcusuz kalırım.' yanıtını verdi.

Arslan, bahşişleri kızıyla yarı yarıya bölüştüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Kızımın da emeğinin karşılığını alması gerekiyor. Başka davulcuları tutsam ya saatinde gelmez ya da geç kalır ama kızım olduğu için daha fazlasını veriyorum. Evde pratik yapmıyoruz, sahneden sahneye çalıyoruz. Ezberledik zaten. Sadece gelirken 'Araç gereçlerimiz tam mı?' diye bakıyoruz. Akort yapıyorum, o kadar. Evde çalmıyoruz çünkü gürültü oluyor diye hanım artık kızıyor. Oğlum da çalıyordu ama mesleğini icra ettiği için zamanı olmuyordu. Demet'in daha çok hevesi vardı. Kızım babamdan etkilendi, 8 yaşından beri çalıyor.'

Muhabir: Başak Akbulut Yazar