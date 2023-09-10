İSTANBUL AA- İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Tacikistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Tacikistan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı." ifadesine yer verildi.

Dost ve kardeş ülke Tacikistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Tacikistan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.



🇹🇷🇹🇯#İstanbul pic.twitter.com/wQUAq8FGto — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 9, 2023