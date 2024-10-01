Güncel Haberler

Son Dakika
12:10 | Milli sporcular, eylülde tarihi başarılara imza attı
12:06 | Trabzonspor uzun vadeli stratejilerle ilerliyor
Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu hendek açılarak inceleniyor
Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor
Kırgız kadınlardan geçmişe ışık tutan müze: Kırgız Köyü
Mikro ve hafif sınıf İHA'lar sürü görevi için hazır
Organ bağışında bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek
Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi öldü

Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi öldü

Tiago Djalo: Geliştireceğimiz şeyler var

Tiago Djalo: Geliştireceğimiz şeyler var

Sergen Yalçın: 3 puan oyundan daha değerli

Sergen Yalçın: 3 puan oyundan daha değerli

Beşiktaş evinde 3 puanı 3 golle aldı

Beşiktaş evinde 3 puanı 3 golle aldı

Trabzonspor, Basketbol'da üst sıraları hedefliyor

Trabzonspor, Basketbol'da üst sıraları hedefliyor

Beşiktaş GAİN yarın Türk Telekom'u ağırlayacak

Beşiktaş GAİN yarın Türk Telekom'u ağırlayacak

İzmir, üretim gücünü yerli çeşitlerle artıracak

İzmir, üretim gücünü yerli çeşitlerle artıracak

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı düştü

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı düştü

Yeşilay "bağımlılıkla mücadelede" dünyaya rol model oldu

Yeşilay "bağımlılıkla mücadelede" dünyaya rol model oldu

Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alacak

Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 958 kişi yakalandı

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 958 kişi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, hayatını kaybetti

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, hayatını kaybetti

Sergen Yalçın: Rafa Silva'yla özel görüştüm

Sergen Yalçın: Rafa Silva'yla özel görüştüm

Beşiktaş, Kayserispor'u farklı yendi

Beşiktaş, Kayserispor'u farklı yendi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Mersin'de Küresel Sumud Filosu selamlandı

Mersin'de Küresel Sumud Filosu selamlandı

Uzun Süre Hareketsiz Kalmak Varise Neden Oluyor

Uzun Süre Hareketsiz Kalmak Varise Neden Oluyor

Milli sporcular, eylülde tarihi başarılara imza attı
Milli sporcular, eylülde tarihi başarılara imza attı
Trabzonspor uzun vadeli stratejilerle ilerliyor
Trabzonspor uzun vadeli stratejilerle ilerliyor
Selçuk İnan: Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman
Selçuk İnan: Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman
Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı

Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı

Arne Slot: Galatasaray zorlu bir rakip

Arne Slot: Galatasaray zorlu bir rakip

BİR ŞEHİT, BİR ÖYKÜ, BİR ŞİİR KİTABININ 4. CİLDİ AZERBAYCAN’DA ÇIKTI

BİR ŞEHİT, BİR ÖYKÜ, BİR ŞİİR KİTABININ 4. CİLDİ AZERBAYCAN’DA ÇIKTI

Eyüpsultan’da Anadolu Rüyası Kültürler Buluşması Uluslararası Dans Festivali

Eyüpsultan’da Anadolu Rüyası Kültürler Buluşması Uluslararası Dans Festivali

İki kuşak tek tutku: Basketbol

İki kuşak tek tutku: Basketbol

Tüm piyasaları TradingView üzerinden takip edin

Gazete Manşetleri

Yeni Şafak
Yeni Şafak
Türkiye
Türkiye
Akşam
Akşam
Yeni Akit
Yeni Akit
Diriliş Postası
Diriliş Postası
Sözcü
Sözcü
Sabah
Sabah
Milliyet
Milliyet
Hürriyet
Hürriyet
Türkgün
Türkgün
Yeni Birlik
Yeni Birlik
Milat
Milat
Milli Gazete
Milli Gazete
Dünya
Dünya
Yeni Çağ
Yeni Çağ
Harbi Gazete
Harbi Gazete
Doğru Haber
Doğru Haber
Takvim
Takvim
Fotomaç
Fotomaç
Aydınlık
Aydınlık
Birgün
Birgün
Cumhuriyet
Cumhuriyet
Evrensel
Evrensel
Karar
Karar
Korkusuz
Korkusuz
Önder AKGÜN
Önder AKGÜN Papa ve İznik: Ruhani dönüşüm mü, ruhsatlı dönüşüm mü?
Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA
Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA BM Sistemindeki Çarpıklığın Askeri-Ekonomik Temelleri
Erden AKTOĞU
Erden AKTOĞU Bu yükü çekmeye güç mü yeter?
Necati AYDIN
Necati AYDIN Kartal Kanatlı Akıncılar
Meryem GÜLBETEKİN
Meryem GÜLBETEKİN Dijital Akıl Çağı: Yapay Zekâya Teslimiyet mi, Dönüşüm mü?
Ayşegül Bedir AKOSMAN
Ayşegül Bedir AKOSMAN KUSURSUZ ÖRÜMCEK AĞI VE DOĞRU OYUN
Nedim GÜNGÖR
Nedim GÜNGÖR ÜÇ PUANDAN DAHA DEĞERLİ
Şafak MALATYA
Şafak MALATYA ÇIZIK
Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT ÜSTÜN KILINMA
Adil HACIÖMEROĞLU
Adil HACIÖMEROĞLU Oğluma Mektup 4
Gazi MERT
Gazi MERT CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE AMERİKA CUMHURBAŞKANI SAYIN DONALD TRUMP ARASINDAKİ GÖRÜŞME
Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA TESPİTLER ( 11/15)
Mustafa ÇİFCİ
Mustafa ÇİFCİ DÜNYANIN İLK AŞK ŞİİRİ
Kamil HIZER
Kamil HIZER Bir Kahkahanın Ardındaki Hüzün: Adile Naşit
Gülay POLAT
Gülay POLAT Plastik Aşklar: Sahnenin Büyüsünde İki Kadın
Tugay ULUÇEVİK
Tugay ULUÇEVİK Heybeliada Ruhban Okulu
Neval KÜTÜK
Neval KÜTÜK STRESTEN KURTULMAK
Mustafa Kemal SALLI
Mustafa Kemal SALLI SİGORTACILIK KÜLTÜRÜ ve IV. SİGORTACILIK FUARI
Kıvanç TERZİOĞLU
Kıvanç TERZİOĞLU SEVGİLİ YENİ ÇAĞRI GAZETESİNİN DEĞERLİ OKUYUCULARI MERHABALAR;
Gülsen DEMİRLİ
Gülsen DEMİRLİ CHP’de Tarihi Kırılma: Özgür Özel ve Değişimin Cesareti
Nevra F. Zehra BABÜRŞAH
Nevra F. Zehra BABÜRŞAH SOSYAL MEDYADA ‘FARK ET BENİ’ ÇIĞLIĞI!
Süheyl ÇOBANOĞLU
Süheyl ÇOBANOĞLU TÜRKÇE DİL BAYRAMI
Sevgül EROĞLU
Sevgül EROĞLU İSTANBUL VALİDE SULTAN GÖLETİ’ndeyim
Neşem ÇELİK
Neşem ÇELİK OSMANLI SARAY MUTFAĞINDANGÜNÜMÜZE TATLI KÜLTÜRÜ- HELVA-İ HAKANİ
Funda AKOSMAN
Funda AKOSMAN Su Akkuyu’dan “Bozuk Para” Fırtınası!
Kübra KARAHANOĞLU
Kübra KARAHANOĞLU DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SORUSU
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR İSRAİL DEVLETİNİN TEOLOJİK TEMELLERİ SAĞLAM MIDIR? (3)
Ferhat YILDIRIM
Ferhat YILDIRIM İsrail Yumuşak Güçten Anlamıyor, Askerî Müdahale Şart
Abdullatif ACAR
Abdullatif ACAR BU, ALMAN KÖPEĞİNİN DEĞİL GAZZELİ HAMİT’LERİN HİKAYESİ
Melike BİRGÖLGE
Melike BİRGÖLGE DOĞRU YERDE AMA YANLIŞ ZAMANDA BATAN GÜNEŞ!
Galatasaray
21
Fenerbahçe
15
Trabzonspor
14
Göztepe
13
Beşiktaş
12
Samsunspor
12
Gaziantep FK
11
Konyaspor
10
Antalyaspor
10
Alanyaspor
9
Kasımpaşa
8
Başakşehir
6
Rizespor
5
Eyüpspor
5
Kayserispor
5
Gençlerbirliği
4
Fatih Karagümrük
3
Kocaelispor
2

Günün Manşetleri

Bakan Tunç, Milli Gün resepsiyonunda konuştu

Bakan Tunç, Milli Gün resepsiyonunda konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in saldırganlığının tüm bölgeyi etkilediğini belirterek, "Buradan soykırım suçunu işleyenleri bir kez daha huzurlarınızda lanetliyorum. Uluslararası hukukun, etkisiz kılınması, hepimizi maalesef üzüyor." dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubu
A Milli Takımın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı

A Milli Takımın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
Trabzonspor'da Zubkov, geçen sezonki performansını aratıyor

Trabzonspor'da Zubkov, geçen sezonki performansını aratıyor

En Son Röportajlar

FERDA İNANOĞLU

FERDA İNANOĞLU

Şair - yazar Ferda İnanoğlu ile röportaj
YÜKSEL KORKMAZ

YÜKSEL KORKMAZ

"Mimarlığı sanatın bir parçası olarak görüyorum"
MURAT KARAHAN

MURAT KARAHAN

"Sayina’nın ikinci baskısı matbaaya doğru yola çıktı"
Av. Rana Konal Kütük

Av. Rana Konal Kütük

Av. Rana Konal Kütük: “Hukuku tanımak, sorun büyümeden çözümün ilk adımıdır”

Video Galerisi

Mersin'de Küresel Sumud Filosu selamlandı

Mersin'de Küresel Sumud Filosu selamlandı
TBF ile Turkcell arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

TBF ile Turkcell arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi öldü

Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi öldü
Kızıl panda ailesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kızıl panda ailesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

En Yeni Spor Haberleri

Spor Spor
Milli sporcular, eylülde tarihi başarılara imza attı
Spor Spor
Trabzonspor uzun vadeli stratejilerle ilerliyor
Spor Spor
Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı
Futbol Futbol
Arne Slot: Galatasaray zorlu bir rakip
Futbol Futbol
Tiago Djalo: Geliştireceğimiz şeyler var
Futbol Futbol
Selçuk İnan: Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman
Futbol Futbol
Sergen Yalçın: 3 puan oyundan daha değerli
Futbol Futbol
Beşiktaş evinde 3 puanı 3 golle aldı
Spor Spor
Milli Gururumuz: Özer Çomoğlu Türkiye Şampiyonu Oldu!
Basketbol Basketbol
Trabzonspor, Basketbol'da üst sıraları hedefliyor
Basketbol Basketbol
İki kuşak tek tutku: Basketbol
Basketbol Basketbol
Basketbol: Haftanın programı
Futbol Futbol
Futbolda haftanın programı
Basketbol Basketbol
Beşiktaş GAİN yarın Türk Telekom'u ağırlayacak
Spor Spor
Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu’na seçildi
Futbol Futbol
Avrupa Ligi'nde ilk hafta tamamlandı
Futbol Futbol
Sergen Yalçın: Rafa Silva'yla özel görüştüm
Basketbol Basketbol
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı
Futbol Futbol
Beşiktaş, Kayserispor'u farklı yendi
Futbol Futbol
A Milli Takımın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı
Sergen Yalçın: Eksiklerimiz var zamanla toparlayacağız

Sergen Yalçın: Eksiklerimiz var zamanla toparlayacağız
Solskjaer: Devre arasında taktiksel değişiklikler yaptık
Solskjaer: Devre arasında taktiksel değişiklikler yaptık
Wimbledon'da Alcaraz üst üste 3. şampiyonluk, Sinner ilk peşinde
Wimbledon'da Alcaraz üst üste 3. şampiyonluk, Sinner ilk peşinde
Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi
Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi 223 gün sürdü

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi 223 gün sürdü
Beşiktaş'ın yeni golcüsü El Bilal Toure sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın yeni golcüsü El Bilal Toure sağlık kontrolünden geçti
Rıdvan Yılmaz: Çok mutluyum
Rıdvan Yılmaz: Çok mutluyum
Beşiktaş yeni golcüsünü açıkladı
Beşiktaş yeni golcüsünü açıkladı
Milli Gururumuz: Özer Çomoğlu Türkiye Şampiyonu Oldu!

Milli Gururumuz: Özer Çomoğlu Türkiye Şampiyonu Oldu!
Sadettin Saran, futbolcularla bir araya gelecek
Sadettin Saran, futbolcularla bir araya gelecek
Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu
Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu
Beşiktaş, Sivas'ta 3 puanı aldı
Beşiktaş, Sivas'ta 3 puanı aldı
Bilim ve Teknoloji
Ekonomi
Politika
BİR ŞEHİT, BİR ÖYKÜ, BİR ŞİİR KİTABININ 4. CİLDİ AZERBAYCAN’DA ÇIKTI
Kültür ve Sanat

BİR ŞEHİT, BİR ÖYKÜ, BİR ŞİİR KİTABININ 4. CİLDİ AZERBAYCAN’DA ÇIKTI

Eyüpsultan’da Anadolu Rüyası Kültürler Buluşması Uluslararası Dans Festivali
Kültür ve Sanat

Eyüpsultan’da Anadolu Rüyası Kültürler Buluşması Uluslararası Dans Festivali

Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu hendek açılarak inceleniyor
Türkiye

Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu hendek açılarak inceleniyor

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor
Kültür ve Sanat

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor

Kırgız kadınlardan geçmişe ışık tutan müze: Kırgız Köyü
Kültür ve Sanat

Kırgız kadınlardan geçmişe ışık tutan müze: Kırgız Köyü

Mikro ve hafif sınıf İHA'lar sürü görevi için hazır
Bilim ve Teknoloji

Mikro ve hafif sınıf İHA'lar sürü görevi için hazır

Organ bağışında bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek
Sağlık

Organ bağışında bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek

İzmir, üretim gücünü yerli çeşitlerle artıracak
Ekonomi

İzmir, üretim gücünü yerli çeşitlerle artıracak

Geçen Yıl Bugün

01 Ekim 2024
Aktürk Group Mahbuba Markasıyla Global Pazarlarda İz Bırakıyor
Tanıtım Yazıları
Aktürk Group Mahbuba Markasıyla Global Pazarlarda İz Bırakıyor
Yeni Çağrı Gazetesi 02 Ekim 2024 Çarşamba Gazete Sayfaları
Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 02 Ekim 2024 Çarşamba Gazete Sayfaları
RFS-Galatasaray maçını Slovak hakem Filip Glova yönetecek
Spor
RFS-Galatasaray maçını Slovak hakem Filip Glova yönetecek
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yarın başlayacak
Spor
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yarın başlayacak
Galatasaray, 119 yaşında
Spor
Galatasaray, 119 yaşında
Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'da ilk Türk derbisi
Spor
Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'da ilk Türk derbisi

Anket

Hangi Konudaki Haberleri Daha Çok Takip Ediyorsunuz?
Ankete Katıl
Üst
Web sitemizin daha iyi çalışmasını sağlamak ve size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz. Çerez Politikası