Bakan Tunç, Milli Gün resepsiyonunda konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in saldırganlığının tüm bölgeyi etkilediğini belirterek, "Buradan soykırım suçunu işleyenleri bir kez daha huzurlarınızda lanetliyorum. Uluslararası hukukun, etkisiz kılınması, hepimizi maalesef üzüyor." dedi.