İmsak
05:29
Güncel Haberler
Son Dakika
12:10 |
Milli sporcular, eylülde tarihi başarılara imza attı
12:06 |
Trabzonspor uzun vadeli stratejilerle ilerliyor
Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi öldü
Tiago Djalo: Geliştireceğimiz şeyler var
Sergen Yalçın: 3 puan oyundan daha değerli
Beşiktaş evinde 3 puanı 3 golle aldı
Trabzonspor, Basketbol'da üst sıraları hedefliyor
Beşiktaş GAİN yarın Türk Telekom'u ağırlayacak
İzmir, üretim gücünü yerli çeşitlerle artıracak
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı düştü
Yeşilay "bağımlılıkla mücadelede" dünyaya rol model oldu
Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alacak
Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 958 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, hayatını kaybetti
Sergen Yalçın: Rafa Silva'yla özel görüştüm
Beşiktaş, Kayserispor'u farklı yendi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Mersin'de Küresel Sumud Filosu selamlandı
Uzun Süre Hareketsiz Kalmak Varise Neden Oluyor
Milli sporcular, eylülde tarihi başarılara imza attı
Trabzonspor uzun vadeli stratejilerle ilerliyor
Selçuk İnan: Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman
Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı
Arne Slot: Galatasaray zorlu bir rakip
BİR ŞEHİT, BİR ÖYKÜ, BİR ŞİİR KİTABININ 4. CİLDİ AZERBAYCAN’DA ÇIKTI
Eyüpsultan’da Anadolu Rüyası Kültürler Buluşması Uluslararası Dans Festivali
İki kuşak tek tutku: Basketbol
Tüm piyasaları TradingView üzerinden takip edin
Önder AKGÜN
Papa ve İznik: Ruhani dönüşüm mü, ruhsatlı dönüşüm mü?
Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA
BM Sistemindeki Çarpıklığın Askeri-Ekonomik Temelleri
Erden AKTOĞU
Bu yükü çekmeye güç mü yeter?
Necati AYDIN
Kartal Kanatlı Akıncılar
Meryem GÜLBETEKİN
Dijital Akıl Çağı: Yapay Zekâya Teslimiyet mi, Dönüşüm mü?
Ayşegül Bedir AKOSMAN
KUSURSUZ ÖRÜMCEK AĞI VE DOĞRU OYUN
Nedim GÜNGÖR
ÜÇ PUANDAN DAHA DEĞERLİ
Şafak MALATYA
ÇIZIK
Muhsin BOZKURT
ÜSTÜN KILINMA
Adil HACIÖMEROĞLU
Oğluma Mektup 4
Gazi MERT
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE AMERİKA CUMHURBAŞKANI SAYIN DONALD TRUMP ARASINDAKİ GÖRÜŞME
Mustafa AKKOCA
TESPİTLER ( 11/15)
Mustafa ÇİFCİ
DÜNYANIN İLK AŞK ŞİİRİ
Kamil HIZER
Bir Kahkahanın Ardındaki Hüzün: Adile Naşit
Gülay POLAT
Plastik Aşklar: Sahnenin Büyüsünde İki Kadın
Tugay ULUÇEVİK
Heybeliada Ruhban Okulu
Neval KÜTÜK
STRESTEN KURTULMAK
Mustafa Kemal SALLI
SİGORTACILIK KÜLTÜRÜ ve IV. SİGORTACILIK FUARI
Kıvanç TERZİOĞLU
SEVGİLİ YENİ ÇAĞRI GAZETESİNİN DEĞERLİ OKUYUCULARI MERHABALAR;
Gülsen DEMİRLİ
CHP’de Tarihi Kırılma: Özgür Özel ve Değişimin Cesareti
Nevra F. Zehra BABÜRŞAH
SOSYAL MEDYADA ‘FARK ET BENİ’ ÇIĞLIĞI!
Süheyl ÇOBANOĞLU
TÜRKÇE DİL BAYRAMI
Sevgül EROĞLU
İSTANBUL VALİDE SULTAN GÖLETİ’ndeyim
Neşem ÇELİK
OSMANLI SARAY MUTFAĞINDANGÜNÜMÜZE TATLI KÜLTÜRÜ- HELVA-İ HAKANİ
Funda AKOSMAN
Su Akkuyu’dan “Bozuk Para” Fırtınası!
Kübra KARAHANOĞLU
DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SORUSU
KONUK YAZAR
İSRAİL DEVLETİNİN TEOLOJİK TEMELLERİ SAĞLAM MIDIR? (3)
Ferhat YILDIRIM
İsrail Yumuşak Güçten Anlamıyor, Askerî Müdahale Şart
Abdullatif ACAR
BU, ALMAN KÖPEĞİNİN DEĞİL GAZZELİ HAMİT’LERİN HİKAYESİ
Melike BİRGÖLGE
DOĞRU YERDE AMA YANLIŞ ZAMANDA BATAN GÜNEŞ!
Bakan Tunç, Milli Gün resepsiyonunda konuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in saldırganlığının tüm bölgeyi etkilediğini belirterek, "Buradan soykırım suçunu işleyenleri bir kez daha huzurlarınızda lanetliyorum. Uluslararası hukukun, etkisiz kılınması, hepimizi maalesef üzüyor." dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubu
A Milli Takımın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
Trabzonspor'da Zubkov, geçen sezonki performansını aratıyor
FERDA İNANOĞLU
Şair - yazar Ferda İnanoğlu ile röportaj
YÜKSEL KORKMAZ
"Mimarlığı sanatın bir parçası olarak görüyorum"
MURAT KARAHAN
"Sayina’nın ikinci baskısı matbaaya doğru yola çıktı"
Av. Rana Konal Kütük
Av. Rana Konal Kütük: “Hukuku tanımak, sorun büyümeden çözümün ilk adımıdır”
Özer Çomoğlu’nun Şampiyonluk Yolculuğu
Turistik Tatvan Treni
İsrail’in tahliye uyarısının ardından Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi boşaltılıyor
Meksika'daki son panda olan Xin Xin 34. yaş gününü kutluyor
Mogan Gölü'nde yaban hayatı görüntülendi
İsviçre’nin doğal güzelliği: Zürih Gölü
Mersin'de Küresel Sumud Filosu selamlandı
TBF ile Turkcell arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi öldü
Kızıl panda ailesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Spor
Milli sporcular, eylülde tarihi başarılara imza attı
Spor
Trabzonspor uzun vadeli stratejilerle ilerliyor
Spor
Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı
Futbol
Arne Slot: Galatasaray zorlu bir rakip
Futbol
Tiago Djalo: Geliştireceğimiz şeyler var
Futbol
Selçuk İnan: Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman
Futbol
Sergen Yalçın: 3 puan oyundan daha değerli
Futbol
Beşiktaş evinde 3 puanı 3 golle aldı
Spor
Milli Gururumuz: Özer Çomoğlu Türkiye Şampiyonu Oldu!
Basketbol
Trabzonspor, Basketbol'da üst sıraları hedefliyor
Basketbol
İki kuşak tek tutku: Basketbol
Basketbol
Basketbol: Haftanın programı
Futbol
Futbolda haftanın programı
Basketbol
Beşiktaş GAİN yarın Türk Telekom'u ağırlayacak
Spor
Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu’na seçildi
Futbol
Avrupa Ligi'nde ilk hafta tamamlandı
Futbol
Sergen Yalçın: Rafa Silva'yla özel görüştüm
Basketbol
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı
Futbol
Beşiktaş, Kayserispor'u farklı yendi
Futbol
A Milli Takımın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı
Sergen Yalçın: Eksiklerimiz var zamanla toparlayacağız
Solskjaer: Devre arasında taktiksel değişiklikler yaptık
Wimbledon'da Alcaraz üst üste 3. şampiyonluk, Sinner ilk peşinde
Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi 223 gün sürdü
Beşiktaş'ın yeni golcüsü El Bilal Toure sağlık kontrolünden geçti
Rıdvan Yılmaz: Çok mutluyum
Beşiktaş yeni golcüsünü açıkladı
Milli Gururumuz: Özer Çomoğlu Türkiye Şampiyonu Oldu!
Sadettin Saran, futbolcularla bir araya gelecek
Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu
Beşiktaş, Sivas'ta 3 puanı aldı
Aktürk Group Mahbuba Markasıyla Global Pazarlarda İz Bırakıyor
Yeni Çağrı Gazetesi 02 Ekim 2024 Çarşamba Gazete Sayfaları
Spor
RFS-Galatasaray maçını Slovak hakem Filip Glova yönetecek
Spor
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yarın başlayacak
Spor
Galatasaray, 119 yaşında
Spor
Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'da ilk Türk derbisi
Hangi Konudaki Haberleri Daha Çok Takip Ediyorsunuz?
