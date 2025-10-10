İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 'İletişimde 5G Devri' dosyasının bu haberinde, Türkiye'de kullanılmaya başlanacak 5G teknolojisinin sanayi sektörüne etkisi ele alındı.

DOSYA: İletişimde 5G devri

5G'nin sanayi sektörüne etkisine dair AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özkan, 5G'nin bir önceki nesle göre 10 kat daha hızlı ve 10 kat daha düşük gecikmeli bir mobil şebeke olduğunu söyledi.

Özkan, 'Aynı zamanda güvenilir altyapısı ve kesintisiz iletişim sunması sayesinde ve bunu bir de güvenilir ve geniş bant sistemi özellikleriyle desteklediğimizde aslında sanayiye pek çok katkı sağlıyor olacak. Çünkü geniş bant demek aslında daha fazla verinin toplanabileceği, aynı anda daha fazla cihazın aynı ağa bağlantılı olabileceği anlamına geliyor.' diye konuştu.

'Sanayide en büyük değişimi üretim, kalite, bakım ve lojistik süreçlerinde göreceğiz'

MEXT Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Özkan, sanayide en büyük değişimi üretim, kalite, bakım ve lojistik süreçlerinde göreceklerini dile getirdi.

Özkan, üretimde yüksek hızlı ve kesintisiz bir bağlantı için artık kabloya olan ihtiyaç azalacağı için yapılabilecek yerleşim düzenindeki değişikliklerde üretim ortamının çok daha esnek hale gelmiş olacağını kaydetti.

Üretimde çok daha fazla noktadan veri toplanabilir hale gelineceğini vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

'Bu da üretimi anlık olarak izleyebilip gerçek zamanla yönetebiliyor olmamız anlamına geliyor. Bakım süreçlerinde artık kestirimci bakım uygulamalarını 5G ile daha fazla duyuyor olacağız. Çünkü yapay zekanın desteği de bu noktada daha fazla veriyle artıyor olacak. Bu da ekipmanın kullanım ömrünü uzatacak bir fırsat sunacak bize. Diğer taraftan da kalite süreçlerinde yine hattımızda şu an pek çok sensör, kamera bunlar mevcut ancak bunlardan artık daha yüksek çözünürlükte veriler alabileceğiz ve kaliteyi anında istasyonda uygulayarak yine kalite artışlarında önemli bir fırsat yaratıyor olacak 5G. Artık lojistik süreçlerinde son dönemde yoğun şekilde otonom mobil robotlar kullanılmaya başlandı. 5G ağına bağlanan bu otonom robotları biz rotalarını dinamik olarak yönetebileceğimiz için bir malzemenin belli bir noktadan farklı bir noktaya taşınması süreçlerinde de çok daha hızlı bir noktaya ulaşacağız. Hepsinden öte belki yine çok önemli bir konu iş sağlığı güvenliği alanında olacak. Herhangi bir sensör bir risk tespit ettiği anda makineyle etkileşime gecikme yaşanmaksızın sağlayacağı için iş kazalarının da önüne geçmiş olacak. Dolayısıyla 5G sanayide pek çok şeyi, pek çok dönüşümü bir arada getiriyor olacak.'

5G ile sanayinin her aşamasında büyük iyileşmeler görülecek

Semih Özkan, 5G'nin insanların hayatına girmesiyle beraber sanayide de önemli değişimler yaşanacağını dile getirdi.

Özkan, üretimde daha fazla noktadan veri toplama, kullanıcıya anlık yönetme imkanı sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Bu noktada gerektiğinde hat dengeleme yapmak, gerektiğinde duruşları azaltmak, gerektiğinde de anlık kalite kontrolü yaparak toplam üretim verimliliğinde yüzde 20-30 mertebelerinde iyileşme sağlamak mümkün. Kalite güvence tarafında da yine 5G'ye bağlı bir kamera sistemini hayal edelim. Bu kameranın tespit edeceği hataların doğruluğunda yüzde 90'a varan iyileşme potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bakım süreçlerinde yine kestirimci bakımdan hareketle yapay zekanın da desteğini 5G'nin yüksek hızlı veri iletişim kabiliyetlerinde kullanarak plansız duruşlarda yüzde 30-40'a varan azalma, aynı zamanda etkili ekipman ömründe de yüzde 20'ye varan bir iyileşme potansiyeli sunuyor bize. Lojistik süreçlerinden de bahsetmiştik. Burada da yine önemli bir potansiyel barındırıyor. Otonom mobil robotların dinamik bir şekilde rotasının 5G sistemleri ile yönetilmesi, yine bir malzemenin bir noktadan bir noktaya taşınmasıyla ilgili yüzde 15-20 daha hızlı bir taşıma yapabileceğimizi söylüyor bize.'

Şu an sanayicinin hazırlık aşamasında olduğunu anımsatan Özkan, 2026 Nisan itibarıyla bunun hız kazanacağını belirtti.

5G teknolojisiyle çok daha esnek bir üretim ortamı ile çok daha kaliteli bir ürünü çok daha hızlı piyasaya sürme imkanı olacağını, maliyetin azalacağını ve kalitenin artacağını dile getiren Özkan, '5G'nin artık hayatımıza girmesiyle Türkiye'de de 5G teknoloji ekosistemi harekete geçiyor olacak ve bu sayede teknoloji içerikli katma değeri yüksek ihracat alanında pozitif etki yapacağını düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

'Sanayi şu an toplamda bir hazırlık aşamasında diyebiliriz'

5G'ye geçiş kapsamında sanayi tarafında yapılan çalışmalara değinen Özkan, 'Bazı sanayi kuruluşlarında 5G'ye geçiş öncesinde mobil özelleştirilmiş şebeke altyapılarının halihazırda devreye alındığını görüyoruz. Bazı sanayi kuruluşları ise henüz fizibilite aşamasında, bazıları ise faydayı görüp harekete geçiyor olacaklar. Dolayısıyla sanayi şu an toplamda bir hazırlık aşamasında diyebiliriz.' şeklinde konuştu.

Özkan, sanayi şirketlerinin 5G'ye geçişte nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğine dikkati çekerek, bu noktada önerilerinin öncelikle mevcut durumun detaylı bir şekilde analiz edilmesi olduğunu aktardı.

Özkan, şöyle devam etti:

'Önerimiz, halihazırda yer alan altyapının detaylı incelenmesi, 5G ile uyumlu olan ve olmayan envanter listesinin çıkartılması ve yine çok önemli bir konu veri akış haritalarının oluşturulması. Burada veri nerede toplanmalı, nerede işlenmeli ve nerede depolanmalı konuları detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmalı. Ardından 5G'nin en çok katma değer yaratacağı bir alanda küçük ama etkili bir pilot çalışma yapılmasını öneriyoruz. Burada sanayici hem teknolojiyle tanışmış oluyor aynı zamanda da finansal fizibilite analizini yapmak mümkün. Ardından yatırım fizibilitesi de olumlu sonuçlanırsa bundan sonra yapılması gereken bunun tesis ölçeğinde kurum ölçeğinde ölçeklendirilmesi olacak.'

'5G test sinyalini Türkiye'de kullanıma alan ilk üretim tesisiyiz'

Özkan, MEXT Teknoloji Merkezi'nin 5G test sinyalini Türkiye'de kullanıma alan ilk üretim tesisi olma özelliğini taşıdığının altını çizdi.

2020'nin sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun özel izni ve desteği sayesinde 5G sinyalini burada kullanmaya başladıklarını anlatan Özkan, 'Bundan yaklaşık iki sene sonra da mobil özelleştirilmiş şebeke altyapımızı da hayata geçirmiş olduk. Burası şu an 2020'den itibaren 5G teknolojilerini deneyimleme için bir fırsat sunan bir teknoloji merkezi. Dijital fabrikamızda öncelikle sanayicilerimize 5G'nin yarattığı katma değeri deneyimleme imkanı sunuyoruz. Yaratacağı katma değere ikna olan sanayicilerimiz fizibilite aşamasına geçiyorlar. Mevcut durum analizlerini yapıyorlar ve fizibilite yol haritası çıkarma aşamasında pilot uygulama alanı belirlenmesi ve pilotun yapılması aşamalarında da biz yine MEXT olarak sanayicimizin yanında olabiliyoruz. Daha sonra yatırım kararı verildiği noktada da tabii ki ekosistem paydaşları devreye giriyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, MEXT'in aynı zamanda çok güçlü bir ekosisteme sahip olduğunu vurgulayarak, bu noktada operatörler, altyapı ve teknoloji sağlayıcılarıyla sanayicileri bir araya getirdiklerini ve gerektiğinde de sanayicilere yine paydaşları aracılığıyla eğitim hizmetleri sunduklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: Emirhan Yılmaz