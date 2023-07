Haber: Damla Erman

Yeni bir çalışma, kadınlar arasındaki alkolle ilişkili ölümlerin 2018'den bu yana yıllık ortalama %15 arttığını ortaya koyuyor.

Erkekler, ABD'de alkol kullanımı nedeniyle kadınlardan neredeyse üç kat daha fazla ölme riski taşıyor, ancak yeni bir rapor, kadınların riskinin özellikle son yıllarda artmasıyla bu farkın daraldığını gösteriyor.

Erkekler için alkolle ilişkili ölüm oranı 2009'dan bu yana artıyor ve özellikle 2018'den bu yana her yıl belirgin bir şekilde artıyor. Ancak kadınlar için yukarı yönlü eğilim en az on yıl önce başladı ve ortalama olarak her yıl daha hızlı artmaya devam ediyor.

2018 ile 2020 arasında erkekler arasında alkolle ilişkili ölüm oranı yıllık ortalama %12.5 arttı. Ancak kadınlar arasında aynı dönemde yıllık ortalama %15'in üzerinde artış gözlendi.

Cuma günü JAMA Network Open'da yayınlanan bu çalışma için araştırmacılar, ölümün temel nedenlerini izleyen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi veritabanından verileri analiz ettiler. Alkolle ilişkili ölümler alkol zehirlenmesi, karaciğer hastalığı, gastrit ve diğerleri gibi nedenler içeriyordu; kaza sonucu olanlar, cinayetler veya dolaylı veya kısmen alkol kullanımıyla ilişkili olanlar dahil edilmedi.

Genel olarak, çalışma her yaş grubundaki erkekler ve kadınlar arasında alkolle ilişkili ölümlerin arttığını buldu. Ancak erkekler ile kadınlar arasındaki fark 65 yaş ve üstü yaşlılar arasında en çok daraldı.

Araştırmacılara göre bu değişim, yaşlı kadınların daha fazla içki içtikleri anlamına gelmez. Bunun yerine, "kronik alkol kullanımının birikmiş zararlarının kadın bireyler arasında daha büyük bir yüküne" işaret edebilir.

Araştırmacılara göre, kadınları alkolün etkilerine daha duyarlı hale getiren birkaç biyolojik fark var. Örneğin, kadınların alkol metabolizma enzimlerinin seviyeleri genellikle düşüktür, bu da zamanla uzun süreli maruziyet ve daha büyük organ hasarıyla sonuçlanabilir.

Stres de kadınlar ve erkekler arasındaki alkol kötüye kullanımı için önemli bir faktördür ve alkol kullanımındaki farkın daralması son yıllarda kadınlar arasında artan stres ve stresle ilişkili bozuklukların bir yansıması olabilir, araştırmacılar yazdı.

Ulusal Alkol İstismarı ve Alkolizm Ulusal Enstitüsü direktörü George F. Koob, geçtiğimiz yıl CNN'e verdiği bir röportajda, "Pandemi sırasında ruh sağlığı ile etkileşim var, kadınlar erkeklere göre anksiyete ve depresyonu iki kat daha fazla yaşama eğilimindedir ve pandeminin getirdiği stres muhtemelen daha da sert vurmuştur" dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, alkol kullanım bozukluğu için tedavileri onayladı, ancak bunlar genellikle erkeklerde test edilmiştir.