Ankara

CBS News'un haberine göre, ülkeyi geçen hafta etkisi altına alan ve bu hafta da devam etmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 92'yi buldu.

Tennessee Sağlık Departmanı verilerine göre eyalette soğuk hava koşulları sebebiyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Oregon eyaletinde 16 kişi yaşamını yitirirken Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey gibi eyaletlerde de soğuk havaya bağlı ölümlerin kaydedildiği bildirildi.

Öte yandan meteoroloji uzmanları, soğuk havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirterek, özellikle yollarda kar ve buzlanmaya karşı uyarı yaptı.