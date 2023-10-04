Baltimore Polis Departmanı, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kampüsteki silahlı saldırıyı doğrulayarak, öğrencileri ve personeli olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Olaydan birkaç saat sonra açıklama yapan polis, saldırıda yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

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Belediye Meclisi Üyesi Ryan Dorsey de sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda, saldırının 3 kişi tarafından yapıldığı yönünde bilgilendirildiğini söyledi.

Saldırıyla ilgili herhangi bir gözaltı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

AA