Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü zemine dikkati çekerek, "Doğal felaketler, pandemi oluyor ama futbol yine oynanıyor. Biz, futbol ailesi olarak insanlar üzerinde iyileştirme gücü olan oyuna aynı şekilde yardımcı oluyor muyuz? Bu zeminde ne Ankaragücü, ne Erzincanspor ne de Gençlerbirliği oynamak istiyor." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından zeminlerin kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren Avcı, şöyle devam etti:

"Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayabilmek için bunun standart hale gelmesi lazım. Bugün yediğimiz golü görüyorsunuz, top dışarı çıkarken zeminden içeri giriyor. Sakatlanma riski çok yüksek. Sadece burası değil. TFF bu konuyla ilgili ne yapıyor? Uzun zamandır bir bilgilendirme yok. Hatta Süper Kupa finalinden sonra hiç sesleri çıkmıyor, hastalandılar diye düşünüyorum. İstanbul'da maça gidiyoruz, Esenyurt'ta oynuyoruz. Kriterlere hiç uygun değil, zemin çok kötü. Sonra o takım iki hafta sonra olimpiyat stadında oynuyor. Buna müsaade ediliyor. Bir deplasmana gidiyorsun, bir taraf tamamen duvar. Marka değeri nerede? Tribünler bomboş, kimse maça gelmiyor. Lütfen bu oyunun güzel tarafına, futbol ailesi olarak hepimiz katkı sağlayalım."

Oyuncularını tebrik eden Avcı, "Bu şartlar altında bence iyi oynadılar. İlk geçişte golü yedik. Geçiş takımına karşı oynadık. Gençlerbirliği takımını da tebrik ediyorum. Sinan hoca Türk futboluna yeni bir teknik adam vizyonu katacak diye düşünüyorum. Oyun içinde değişiklikler yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

Avcı, Trabzonspor'un "geçiş dönemi" yaşadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor vazgeçmez, vazgeçmeden devam edecek. Bu geçiş döneminde taraftarın Trabzonspor'a sonuna kadar destek olacağına inanıyorum. Onların desteğiyle bu süreçten geçeceğimizi düşünüyoruz. Trabzonspor'da çok önemli duygular yaşadım. Ben Trabzonspor'a borçluyum, Trabzonspor bana borçlu değil. Büyük bir camia. Taraftar bize bu desteği verdiği sürece adım adım doğru işler yapacağız. Geldiğimiz noktadan daha yukardayız ama Trabzon'un beklentileri fazladır. Bunu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz."