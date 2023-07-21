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Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Dorukhan Toköz, hafta içi Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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