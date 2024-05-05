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Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Demirdüzen, "Şölende, gelenek ve göreneklerimizi insanlarımıza tanıtıyoruz." dedi.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, AA muhabirine, şöleni her yıl devam ettirdiklerini söyledi.

Alana kurulan çadırlarda ağırlanan ziyaretçilere de sıkma ikram edildi.

Şölene yöresel kıyafetlerle katılan Yörükler, bindikleri develerle kervan yürüyüşü yaptı.

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