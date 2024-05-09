Kuştepe Kanalı Projesi, kurulduğu günden bu yana Afganistan'daki geçici hükümetin en önemli projesi olarak öne çıkıyor.

Belh vilayetinin Kaldar ilçesinden başlayıp Faryab vilayetinin Andhoy ilçesine kadar uzanan projenin ikinci fazı, Cüzcan vilayetinin Akça ilçesinde devam ediyor.

Afganistan kuraklıktan en çok etkilenen 10 ülkeden birisi ve ülkenin kuzeyi de kuraklığın etkisi altında. Bu nedenle ülkenin kuzeyinde projeden beklenti yüksek.

Onlarca iş makinesi yoğun mesai yaparak kazı işlemlerini devam ettiriyor. Proje ile 550 bin hektarlık alanın tarıma kazandırılması öngörülüyor.

285 kilometre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde ve 8,5-12,5 metre derinliğinde planlanan kanalın, tarım ve hayvancılık sektörü başta olmak üzere bölge ekonomisini canlandırması bekleniyor.

Kuştepe Kanalı ile Afganistan'ın Özbekistan ve Türkmenistan sınırında bulunan Amuderya Nehri'nin suyu ülke içlerine taşınacak.

Afgan çiftçiler umutlu

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde konuşan Afgan çiftçiler en önemli sorunlarının su olduğunu belirterek, Kuştepe Kanalı Projesi'nin bir an önce bitmesini beklediklerini kaydetti.

Ağırlıklı olarak buğday ayrıca meyve ve sebze eken çiftçiler, kaliteli tohum ve gübre sorunu yaşadıklarını ancak en önemli sorunun su olduğunu belirtti.

Geçen yıl kuraklığın çok kuvvetli olduğunu ifade eden Ağacan Abdulhabib, bu yıl 60 dönüm tarım arazisine buğday, pamuk ve karpuz ektiklerini söyledi.

Abdulhabib, "Kuştepe Kanalı ile su gelirse ekin gelişir, gelmezse ekin de olmaz. Kuraklık var. İnşallah su çabuk gelir." dedi.

Abdulhalil Halili de bu yıl 10 dönüm tarlaya kavun ektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tarım ilacı sorunumuz var. Gübre sorunumuz var. Yağmur da az yağdı bu yıl. Bu nedenle bu yıl kavun da büyümüyor. Bu durum ekonomiyi zayıflatıyor. Çok masraf yaptık ancak maliyeti de karşılamıyor. Derelerde su az. Kuştepe Kanalı'nı çabucak bitirsinler. Su gelsin, insanların ekini gelişsin, işi artsın. Su olursa her şey olur. Afganistan'daki ana sorun su ve kuraklıktır. "

Abdullah Abdulcelil, 20 dönüm tarlasında bu yıl buğday ve kavun yetiştirmeye çalıştığını ancak kuyu ve dere sularının sulamaya yeterli olmadığını söyledi.

İşsizlik nedeniyle bu bölgede gençlerin başka ülkelere mülteci olarak gittiğini kaydeden Abdulcelil, Kuştepe Kanalı ile ekonominin canlanacağını söyledi.

Abdulcelil, "Su az. Kuraklık var. Su gelmesi halinde ekin artacak. Ekonomi canlanacak." ifadelerini kullandı.