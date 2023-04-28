Köln

DİTİB tarafından şehirde 10 yıl önce yapılması planlanan caminin projesi, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı ve Heilbronn DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Erdinç Altuntaş, yaptığı yazılı açıklamada, görkemli bir caminin şehirlerine çok yakışacağını ifade ederek belediye meclisinin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Altuntaş, "Bizler 36 yıldır şu anki bulunduğumuz binamızdayız. Bizler bu toplumun ve Heilbronn'un birer parçalarıyız. Birinci nesil büyüklerimiz şu anki yaşadığımız ülke olan Almanya'nın kalkınması için 60 yıl önce buraya geldiler. Ülkenin kalkınmasında çok büyük katkı sarf ettiler. Şimdiki nesiller ise Almanya'da doğup burada büyüdüler, Alman vatandaşı ve Müslüman olarak bu toplumun içinde hayatlarını topluma faydalı bir şekilde sürdürmeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Heilbronn'a yakışır, güzel bir eser yapacaklarını dile getiren ve şehir yöneticilerine, aldıkları karar için teşekkür eden Altuntaş, şunları kaydetti:

"Arazi ihtiyacımız vardı, yakın zaman önce camimizin yanında binayı da satın alarak camimizin arazisine katıp alanımızı genişlettik. Ben inanıyorum ki bizler el birliğiyle belediyemiz ve meclis üyelerimizle iyi ilişkilerle şehrimize yakışır güzel bir eser yapacağız. Projemiz haziran ayına kadar, mutabık kaldığımız değişikliklerin yapılmasından sonra her yeni yapıda olduğu gibi kanun gereği halk için 40 günlük kamusal yoruma açılacak. 40 gün sonrasında yaklaşık eylül ayı gibi yasal olarak resmiyete kavuşturulup camimizin yapımı için somut çalışmalara başlanacaktır."

AA