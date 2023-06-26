HANGZHOU- Fuar kapsamında imzalanan sözleşme değeri 1 milyar 485 milyon yuana ulaştı. Çin Medya Grubu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kurum tarafından ortaklaşa düzenlenen fuara 67 ülke ve bölgeden 2 bin 305 temsilci katıldı. Ana teması, “Çizgi film ve animasyon başkenti, Asya Oyunları’nın ev sahibi” olarak belirlenen fuar beş gün sürdü.



Fuarda, ayrıca Kuşak ve Yol konulu çizgi film ve animasyon sergisi, “Altın Maymun” adlı animasyon yarışması ve “Göğün Gözü” adlı çocuklar için karikatür yarışması gibi bir dizi etkinlik düzenlendi.



HABER: METE YILMAZ