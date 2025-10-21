ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Havalimanı'nda inşa edilen yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi projesine ilişkin bilgi verdi.

'Antalya'nın simgelerinden biri olacak'

Antalya Havalimanı'na kazandırılacak yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesinin 77 metre yüksekliğinde olacağını belirten Uraloğlu, '14 katlı kulede, iki destek, bir gözlem ve bir operasyon katı yer alacak. 11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte Antalya Havalimanı'mızın operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracağız. Yeni kulemiz sadece bir hava trafik binası değil, aynı zamanda Antalya'nın simgelerinden biri olacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yeni kule ve teknik blokun ortak bir baza üzerinde yükseleceğini ifade etti.

Likya deniz fenerlerinden ilham alındı

Teknik blokun teras katında ve çevresinde yer alacak 1500 metrekarelik ortak peyzaj alanının da çalışanlara sosyal ve dinlenme imkanı sunacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

'Bu alanlar sayesinde hem mekansal bütünlük sağlanacak hem de personelimizin motivasyonuna katkı verilecek. Kulenin mimarisi Antalya'nın tarihi kimliğinden izler taşıyacak. Tasarım, Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturuldu. Antik çağda denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla bu kule, hem gündüz Akdeniz güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak.'

