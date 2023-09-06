Haber: Damla Oya Erman

Geçen ay sonunda YouTube'da yayınlanan bir videoda, California'nın eski valisi ve aktör, ameliyatının -ki invazif olmayan bir işlem olması gerekiyordu- çok daha ciddi bir prosedüre dönüştüğünü söyledi.

Schwarzenegger, YouTube videosundaki doktorların kendisine "Bir hata yaptık" dediklerini hatırlattı. Bu iç kanamaya yol açtı, dedi, bu yüzden doktorları onun hayatını kurtarmak için "beni çok hızlı bir şekilde açmaları" gerekti.

Schwarzenegger, ameliyat sonrası birkaç ay içinde 2019'un "Terminatör: Kara Kader" filminin çekimlerine başlamayı planlıyordu, bu yüzden ameliyat sonrası hastaneden çıkmak ve ayakları üstünde durmayı nasıl başaracağını "vites değiştirmek" olarak tanımladı.

"Ortasında bir felaketin içindeydim," dedi.

Hastaneden çıkmak, yatağından kalkıp yürümeye başlaması gerektiği anlamına geliyordu, Schwarzenegger mantıklı bir şekilde. Bu görevi arkadaşlarından yardım istediği, onları "beni ateşleyip" ve adımlarını saymalarına yardım etmeleri için aradığını söyleyerek anlattı.

"Her gün bunu yaptık," dedi ve "koridorlarda sendeleyerek" olsa da doktorların ona, akciğerlerini çalıştırması gerektiğini çünkü zatürre kapması halinde ölebileceğini söylediklerini ekledi.

Schwarzenegger tamamen iyileşti ve bu noktaya ulaşmasına yardımcı olan "pozitif tutumu" ve "tüm destek sistemini" övdü.

"Terminatör 6'yı çekmeye başladığım zamana gelindiğinde," dedi, videoda gülümseyerek.

Doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığı olan Schwarzenegger, üç kez kalp ameliyatı geçirdi.

2018 yılında, pulmoner kapak değiştirmek için açık kalp ameliyatı geçirdi ve daha önce 1997'de pulmoner kapak değişimi ameliyatı yapmıştı. Ayrıca 2020 yılında aort kapak değişimi ameliyatı geçirdi.