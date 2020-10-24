Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1191
ALTIN
487.026
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3882
EURO
9.4068
Polonya Cumhurbaşkanı Duda koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Polonya Cumhurbaşkanı Duda koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
ABD’de kritik koronavirüs uyarısı
Son Dakika
ABD’de kritik koronavirüs uyarısı
“Çenelerimizin boyutları küçülüyor”
“Çenelerimizin boyutları küçülüyor”

İş insanını Vali Yerlikaya’nın ismini kullanarak 20 bin lira dolandırmışlar

ADANA Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla çökertilen ve 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını telefonla arayıp kendilerini 'vali' olarak tanıtarak 240 bin lira dolandırdığı belirlenen çete ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 10:25
0 Okunma
İş insanını Vali Yerlikaya’nın ismini kullanarak 20 bin lira dolandırmışlar

Çete lideri Nefvel K.’nin, iş insanı İ.F.’ye kendisini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olarak tanıtıp, entübe cihazı bağışlamasını istediği, İ.F.’nin de verilen hesap numarasına 20 bin lira yatırdığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, temmuz ayında bir çetenin, telefonla aradıkları iş insanlarını kendilerini 'vali' olarak tanıtıp, dolandırdığını belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sırasında çete üyelerinden Oğuzhan D.’nin, irtibata geçecekleri iş insanlarının yaşadıkları şehirlerin valileri ile özel kalemlerinin isimlerini internetten öğrendiği tespit edildi. Oğuzhan D.’nin telefonla aradığı iş insanlarına kendisini valilik özel kalem müdürü olarak tanıttığı, sonrasında telefonu, kendisini vali olarak tanıtan diğer şüpheli Nefvel K.’ye verdiği, Nefvel K.’nin de iş insanlarından entübe cihazı alacakları bahanesiyle para istediği belirlendi.

‘FINDIK TİCARETİ’ İBARESİ, BLOKEYE ENGEL OLMADI

Çetenin Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'de yaşayan 10 iş insanını 240 bin lira dolandırdığı saptandı Polis, takip sırasında 240 bin liranın 180 bin lirasını bloke ettirdi. Çete, hesaplarına bloke koyulma nedeninin açıklama kısmında entübe cihazı yazılması olduğunu düşünerek, bu bölüme ‘fındık ticareti’ ibaresi eklemeye başladı. Ancak hesaplarına bloke koyulmaya devam etti.

Elde edilen delillerin ardından Adana iile Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla 7'si kadın 13 şüpheli gözalta alındı. Adana'ya getirilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguya alındı.

VALİ YERLİKAYA’NIN ADINI KULLANARAK, İŞ İNSANINI DOLANDIRMIŞLAR

Öte yandan, çeteyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, şüphelilerden Oğuzhan D.’nin aynı yöntemle İstanbul’da yaşayan iş insanı İ.F.’yi arayıp, “İstanbul Valiliği’nden arıyorum. Vali Ali Yerlikaya sizinle görüşecek” diyerek, telefonu Nefvel K.’ye verdiği, Nefvel K.’nin de “Devlet ve millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Vatandaş kadar devletin de yardıma ihtiyacı var. Ben vali olarak il sağlık müdürlüğünün de bulunduğu bir toplantı ayarlıyorum. Hayırsever iş insanlarının da desteğine ihtiyacımız var. Detayları, özel kalem müdürüm size aktaracak. Sizi en kısa zamanda makamıma bekliyorum” dediği belirlendi. Telefonu yeniden alan Oğuzhan D.’nin, “Vatandaşlar büyük hastanelere gitmeye korkuyor. Bu nedenle biz de valilik olarak aile sağlığı merkezlerine entübe cihazı almaya karar verdik. Şu an ihtiyacımız olan 300 entübe cihazından 30 adet eksiğimiz var. Cihazın tanesi 4 bin lira. Alacağınız cihazların bedeli verginizden düşecek” dediği ortaya çıktı. Bu görüşmenin ardından iş insanı İ.F.’nin kendisine verilen hesap numarasına 20 bin lira yatırdığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çeteDolandırıcıAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
600 polisle şafak operasyonu
600 polisle şafak operasyonu
Başkale'de, otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Başkale'de, otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
ESENYURT'TA UYUŞTURUCUYU TOPRAĞA GÖMMEK İSTERKEN YAKALANDI
ESENYURT'TA UYUŞTURUCUYU TOPRAĞA GÖMMEK İSTERKEN YAKALANDI
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans