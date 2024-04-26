1. dakikada sağ kanatta Balotelli'nin ara pasında topla buluşan Mendoza'nın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.
12. dakikada sağ kanattan atılan pasla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, top direkten geri döndü.
17. dakikada orta sahadan atılan pasla topu süren Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, top kaleci Magomedaliyev'den döndü.
25. dakikada Mertens'in ceza sahasına gönderdiği pasta Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
26. dakikada Mendoza'nın şutunda savunmadan dönen topu sol çaprazda önünde bulan Balotelli'nin ceza sahası önünden şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi
37. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında savunmanın arkasına sarkan Yusuf Barasi'den önce kalesini terk edip ceza sahasına dışına çıkan kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Dk. 10 Manev), Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Barasi, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli
Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Ziyech, Icardi