Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1191
ALTIN
487.026
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3834
EURO
9.4068
Altay-Giresunspor maçına koronavirüs engeli
Son Dakika
Altay-Giresunspor maçına koronavirüs engeli
Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji: 66-92
Son Dakika
Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji:...
File derbisinde zafer VakıfBank'ın
Son Dakika
File derbisinde zafer VakıfBank'ın
BB Erzurumspor: Galatasaray: 1-2
Son Dakika
BB Erzurumspor: Galatasaray: 1-2

Nazilli'de narkotik operasyonu: 2 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polisin yaptığı operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2020 Pazar 07:57
0 Okunma
Nazilli'de narkotik operasyonu: 2 tutuklama

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu madde sokulacağı bilgisinin ardından, İ. A.'nın kullandığı otomobili takibe aldı. Yapılan fiziki takibin sonrası ekipler otomobili durdu. Otomobilde ve şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler 78.86 gram eroin maddesi ele geçirirken, İ.A. ise gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, kentte bir adrese daha baskın yaptı. Adreste yapılan aramada satışa hazır halde 6.2 gram esrar, 3.93 gram metamfetamin maddesi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskında F.A isimli şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NazilliUyuşturucuOperasyonNarkotikPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te, 16 olayın 9 şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te, 16 olayın 9 şüphelisi tutuklandı
Sahte içki zehirlenmelerinde 40 tutuklama
Sahte içki zehirlenmelerinde 40 tutuklama
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans