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Lig maçında boş kalan tribünler MKE Ankaragücü müsabakasında doldu. MKE Ankaragücü taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününü de Beşiktaşlı taraftarlar doldurdu.

Portekizli oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken oyunculuğu zamanında kendisine yaptıkları tezahüratları tekrarladılar.

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Beşiktaş 'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Masuaku, müsabakaya savunmanın solunda başlarken, Gedson Fernandes ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sakatlandıkları açıklanan Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes, kupa maçında takıma döndü.

Çaykur Rizespor mücadelesinin ikinci yarısında yerini Joe Worrall'a bırakan Colley, MKE Ankaragücü karşılaşmasında Necip Uysal'la birlikte savunmanın göbeğinde görev yaptı.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak mücadelenin ikinci yarısında maça devam edemeyen Omar Colley, MKE Ankaragücü müsabakasında 11'deki yerine döndü.

Emrecan Terzi'nin yerine Arthur Masuaku'ya şans veren Topraktepe, kırmızı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev yapamayan Al-Musrati'ye 11'de şans verirken, Jackson Muleka'yı kenara çekti.

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