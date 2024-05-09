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Ermenistan, Azerbaycan'la temas hattındaki Rus askerlerinin de ülkeden çıkmasını istedi

Ermenistan, Azerbaycan'la temas hattındaki Rus askerlerinin de ülkeden çıkmasını istedi

Savaşta Sovyet ordusunun yakıt ihtiyacının yüzde 80'i, motor yağı ihtiyacının yüzde 90'ı Azerbaycan tarafından karşılandı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusu saflarında 640 binden fazla Azerbaycanlı görev yaptı ve 300 binden fazlası savaşta hayatını kaybetti. Savaş boyunca 130 Azerbaycanlı, "Sovyetler Birliği Kahramanı" ünvanını aldı.

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs, birçok eski Sovyet ülkesinde Zafer Günü olarak kutlanıyor.

Törene, Aslanov'la aynı ismi taşıyan torunu Tümgeneral Hezi Aslanov da iştirak etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, "Sovyetler Birliği Kahramanı" Azerbaycan lı General Hezi Aslanov 'un Bakü'deki kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı.

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