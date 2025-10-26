İSTANBUL (AA) - Kazlıçeşme'de gerçekleştirilen organizasyonda Bakan Bak'ın yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yer aldı.

Burada açıklamada bulunan Bakan Bak, vatandaşların sporla yaşamlarını birleştirmelerini arzu ettiklerini söyledi.

Çağın beslenme alışkanlıklarının sağlık sorunlarına yol açtığını ve bunun çözümünün sporda olduğunu anlatan Bakan Bak, 'Vatandaşlarımızdan arzumuz kendilerini ve çocuklarını spora yöneltmeleri. Sporu bir yaşam tarzı olarak hayatlarında ön plana almaları. Bu koşuya benim üç ya da dördüncü katılışım. Daha önceki bakanlığım döneminde de katılmıştım. Hava güzel, ortam güzel, Zeytinburnu sahili güzel. Dolayısıyla insanların katılımı da çok güzel. Kayıtlı 1700'e yakın sporcu var. Kadın erkek yaş kategorileri var. İnsanlar bu tip faaliyetleri özlüyorlar. Belediyelerimize tavsiyemiz bu tip organizasyonları yapmaları.' ifadelerini kullandı.

Benzer organizasyonların vatandaşların spor alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olacağını vurgulayan Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

'Parkur bildiğimiz bir parkur. Daha önce de hem milletvekilliğim zamanında hem gençliğimde bu sokakları iyi biliyoruz. Burada önceden deri fabrikaları vardı. Ben burada çıraklık yaptım. Kazlıçeşme'de tren istasyonundan indiğinizde börekçi vardı, onun yanından 100 metre gittiğinizde oto tamirhanesi vardı ve orada çıraklık yapmıştım. Dolayısıyla Zeytinburnu'nun bende ayrı bir yeri var. Başkana da teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ortam sağladı, bana göre lojistik de güzel. Gelen insanların eşyalarını bırakacakları yerler güzel, yarış sonrası verilen yemekler güzel. Güzel bir İstanbul sabahı, herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri, atletizm pistleri pek çok tesis yapıldı. Türkiye spor tesisi noktasında bir devrim yaşıyor. Bana göre ilerde çok daha iyi yetenekli sporcular yetişecek. Atletizmde de bunu yapmamız gerekiyor. Bizim zamanımızda yapılan okullar arası yarışların artması gerekiyor.'

Türkiye'nin spora daha fazla yönelmesi gerektiğini aktaran Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

'Gençlerimizi spora daha fazla yöneltmemiz lazım. Artık günümüzün beslenme şekli nedeniyle insanlarımızın aldıkları kalorileri yakması için de mutlaka sporu yaşam tarzı yapmalıyız. Sabah erken kalkıp sahil yürüyüşleri yapmalıyız. Bunu yaşam tarzı yaparsak insanlar kendini daha mutlu hisseder. Burada görüyorsunuz insanlar sabah sabah güler yüzleriyle koşa koşa gelmişler. Bu çok güzel bir yaşam tarzı. 16 yıldır yapılan bir yarış. Güzel bir İstanbul sabahından herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. İnsanlar bunu aramalı hayatlarının bir parçası yapmalı. Gelin spor yapalım, kendimiz mutlu hissedelim ve sağlıklı olalım. Buranın bir özelliği de madalyalarda gerçek altın var ve insanlar bunu koleksiyonunda tutuyor. Bu da çok güzel bir şey. Hatta atletlerden birkaç kişiyle karşılaştık, başkana 'en iyi madalya sizin madalyanız' dediler. Güzel bir şey bu.'

Arısoy: 'Vatandaşlarımızın büyük ilgisi var'

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşların koşuya büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Bakan Bak'a teşrifleri için teşekkür eden Arısoy, şunları kaydetti:

'Bugün 16. Cumhuriyet Koşusu'nun startını verdik. Her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla başladığını siz de gördünüz. Bu yıl 1700'e yakın sporumuz kayıtlı olarak koşuyor ama vatandaşlarımızın büyük bir ilgisi var. Cumhuriyet coşkusu bugün Zeytinburnu'nda koşuyla birlikte başladı. Sayın Bakanımıza bu yıl teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyorum.'

Erkeklerde Obadiyah Kiplangat Rop 29.18, kadınlarda ise Robe Dida Diriba 33.42 ile birinci oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi.

Kazlıçeşme'deki etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.

Abay Caddesi'nde yer alan Kazlıçeşme Sanat'ta startı verilen 10 kilometrelik koşu, yine aynı noktada sona erdi.

Toplamda 1214 erkek ve 453 kadın olmak üzere 1667 kayıtlı koşucunun katıldığı yarış, farklı kategorilerde düzenlendi.

Organizasyonda 23'ü milli 13'ü yabancı sporcu yer alırken, kategorilerde ilk 3'e giren kadın ve erkek sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Genel klasmanda ilk 3

Yarış sonunda erkekler ve kadınlarda genel klasmanda ilk 3'e giren isimler şöyle:

Erkekler:

1. Obadiyah Kiplangat Rop (29.18)

2. Mert Selek (29.46)

3. Mert Girmalegese (30.24)

Kadınlar:

1. Robe Dida Diriba (33.42)

2. Daisy Jeptoo Kimeli (34.40)

3. Pınar Demir (35.01)

Muhabir: Süha Gür