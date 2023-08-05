Bakan Kacır, kentteki programı kapsamında Hatay Valiliği'ni ziyaret etti.

Sonrasında Afet Koordinasyon Merkezi'nde Vali Mustafa Masatlı ve diğer yetkililerle görüşen Kacır, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kacır, buradaki açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Hatay'ın büyük yıkım yaşadığını, devletin ilk andan itibaren seferberlik içerisinde olduğunu söyledi.

Afetten etkilenen kentleri ayağa kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürmek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak temel gayemiz. Bu nedenle çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. Yatırım teşvikleri, organize sanayi bölgeleri, KOBİ'ler ve bölgesel katkı projeleri çalışmalarımızın 4 ana unsuru. Yatırımların hız kesmemesi, zarar gören yatırımların hızlıca yerine konulması, özel destek programlarımızda daha hızlı gerçekleşecek."

Kacır, depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara, ekstra faiz ve kar payı desteği uygulaması da içeren 6. Bölge Teşvikleri'nin sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yatırımcılarımıza en kapsamlı teşvik paketlerini Hatay'da ve deprem bölgemizde sunuyoruz. 3 bin 397 kişiye istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 13 milyar lirayı aşan 91 yatırıma Hatay'da cazibe merkezi programlarımızda yatırım teşvik belgesi düzenledik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına, Hatay'da yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenen 335 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattık. Son olarak da tüm sağladığımız desteğe rağmen yatırımına devam edemeyecek yatırımcılar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerini kapanmış, yatırımları tamamlanmış saydık. Bu çerçevede, 76 yatırım teşvik belgesini yatırımcılara herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık."

"4 sanayi sitemizi tamamlayarak 379 adet yeni iş yerini şehrimize kazandıracağız"

Bakan Kacır, deprem bölgesinin, son 10 yılda üretimde büyük atılım gerçekleştiren şehirleri barındırdığını, bölgedeki sanayinin çarklarının eskisinden de hızlı dönmesinin en büyük arzuları olduğunu vurguladı.

Kentin sanayisine yönelik çalışmalara değinen Kacır, "Şehrimizin üretim potansiyelini önümüzdeki dönemde daha da güçlü hale getirmek için toplamda 192 hektarlık alana sahip 3 bölge Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sanayi alanı ilan edildi. Belen Sanayi Alanı, İskenderun Sanayi Alanı ve Kırıkhan Roketsan Sanayi Alanı önümüzdeki yıllarda sanayicilerimize ev sahipliği yaparak üretimimize güç katacak. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücü olan savunma sanayinin önde gelen şirketleri arasında yer alan Roketsan, burada kuracağı üretim tesisleri ile şehrimizde önemli bir istihdam potansiyeli oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, bir yandan yeni sanayi alanları inşa ederken diğer yandan da yıkılan alanların yerinde dönüşümünü hızlandıracaklarını ifade ederek, şunları anlattı:

"Yıkılan veya ağır hasarlı işletmelerimizin yerinde dönüşümü amacıyla Antakya Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde ilk etapta yaklaşık 400 milyon lira tutarında 95 iş yerinin yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Yatırım programında yer alan ve çalışmaları devam eden 4 sanayi sitemizi de en kısa sürede tamamlayarak 379 adet yeni iş yerini şehrimize kazandıracağız. Yalnızca bu 4 sanayi sitesinin toplam proje tutarı 4 milyar 300 milyon lira olacak." açıklamasında bulundu.

"Hatay'da 14 projeye yaklaşık 242 milyon lira destek sağladık"

Bakan Kacır, deprem bölgesindeki tüm işletmeler ve hayatını kaybeden işletmecilerin, KOSGEB'e olan 2023 borçlarının silindiğini anımsattı.

Afette zarar gören iş yerleri için ilk 12 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli Acil Destek Programı'nı uygulamaya koyduklarını belirten Kacır, şu bilgileri verdi:

"Hatay'da 781 işletmemiz bu programdan yararlandı. 291 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk ve işletmelerimize yaklaşık 70 milyon liralık KOSGEB desteği sağladık. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ise Hatay'da 24 işletmemize yaklaşık 32 milyon liralık proje desteği sunduk. Sosyal ve ekonomik uyumu teşvik etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde Hatay'dan 129 işletmeye toplam 129 milyon lira destek sağlayacağız. Yakın dönemde imzasını attığımız Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir Dünya Bankası kaynağını ülkemize kazandırdık. Bu finansmanla hasar derecesine ve firma ölçeğine bağlı olarak 120 binden 500 bin liraya kadar uzanan bir aralıkta KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız."

Kacır, destek süresi 36 ay olacak programda KOBİ'lerin ilk 2 yıl herhangi bir geri ödeme yapmayacağını, 3 yıl içerisindeki ödemelerin faizsiz tahsis edileceğini belirterek, en kısa sürede bu destek paketini kullanıma açmayı arzuladıklarını söyledi.

Deprem sonrasında 1 milyar liralık ilave kaynağı afet bölgesindeki bölgesel kalkınma projelerine yönlendirdiklerini dile getiren Kacır, "Hatay'da 14 projeye yaklaşık 242 milyon lira destek sağladık. Gastronomi kültürünü koruma ve devam ettirme üzere inşa ettiğimiz Gastronomi Çarşısı, afetten telef olmuş hayvan varlığı fazla olan 4 mahallemizde kurduğumuz süt soğuk zincir altyapısı, ayakkabı sektörü için kurduğumuz ortak kullanım atölye yalnızca bunlardan bazıları. Bu desteklerle afetten zarar gören 230 çiftçimizin ve 252 sanayici ve esnafımızın doğrudan yararlanacağı projeler yürütüyoruz. Hatay'ımıza 1000'in üzerinde istihdamı bu projelerle yeniden kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, hayata geçirecekleri yeni projelerle kadın ve gençlerin istihdamını desteklemeyi sürdüreceklerini, Türkiye'de faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerle yakın işbirliği içerisinde olacaklarını bildirdi.

"Sizi asla yalnız bırakmayacağımızı bilmenizi istiyoruz"

Bakan Kacır, bölge insanının yaşadığı acıları ve ihtiyaçlarını bildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimizin aklında kalbinde sizler varsınız. Acılarınızı paylaşıyoruz ve yanınızda olduğumuzu, sizi asla yalnız bırakmayacağımızı, zorunuzu kolay kılmak adına gerekeni yapacağımızı bilmenizi istiyoruz. Yaralarımızı, devlet ve millet el ele en kısa sürede saracağız. Daha önce Van'da, İzmir'de, Malatya'da nasıl başardıysak bu bölgeyi de hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Rabb'im ülkemize, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

AA