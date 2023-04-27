KOCAELİ AA- TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve "IDEA Incubation" kuluçka merkezi açılış törenine katılan Varank, ülkenin geleceğine yönelik teknoloji ve altyapı yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Bugün de birbirinden değerli iki stratejik adım attıklarını, birincisinin; son zamanlarda dünyada tüm tedarik zinciri süreçlerini sekteye uğratan çip üretimiyle alakalı olduğunu anlatan Varank, "Türkiye Yüzyılı"nın nişanelerinden biri olacak TÜBİTAK'ın yeni Çip Üretim Tesisi'nin tanıtımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Varank, çip endüstrisinin küresel pazar büyüklüğünün 600 milyar dolara ulaştığını aktararak, bugün evlerde bulunan hemen her cihazda bir çip yer aldığını, ortalama bir otomobilde 1000'den fazla çip bulunduğunu dile getirdi.

2030 yılına kadar çip pazarı büyüklüğünün 1,5 trilyon dolara yaklaşacağına işaret eden Varank, burada pazar payından daha önemli hususların da olduğuna dikkati çekti.

Bakan Varank, çip endüstrisinin milli güvenlik açısından da kritik öneme sahip olduğuna değinerek, özellikle gelişmiş ülkelerin çip endüstrisine yönelik yeni yol haritalarını birer birer açıkladığını ve bunları uygulamaya başladığını anlattı.

Avrupa Komisyonunun geçen yıl "Avrupa Çip Yasası"nı onayladığını hatırlatan Varank, çip endüstrisinde küresel pazar payını artırmak amacıyla 47 milyar dolarlık kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçirdiğini, yine aynı şekilde ABD'nin çip endüstrisinde arz güvenliğini sağlamak ve Uzak Doğu'ya bağımlılığı azaltmak amacıyla yeni çip yasasını onayladığından, 52 milyar dolarlık teşvikleri devreye alacağını ilan ettiğini dile getirdi.

"Togg rekor sürede rekor siparişlere ulaştı"

Varank, Türkiye olarak Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde artık tam zamanında, doğru teknolojilere yatırım yaptıklarına işaret ederek, bunu yerli ve milli otomobil Togg'da yaptıklarını, vatandaşların Togg'a büyük teveccüh gösterdiğini kaydetti.

"Birilerinin 'Bunu kim alır' dediği Togg, rekor sürede rekor siparişlere ulaştı." diyen Varank, 2025'ten itibaren ihracatına da başlayacakları Togg'un yükselişinin devam edeceğini vurguladı.

Bakan Varank, Türkiye'nin otomobili projesiyle aslında bir vizyon ortaya koyduğunu, mobilite ekosistemindeki dönüşümü öngörerek otomobili doğuştan elektrikli olarak tasarladıklarını anlattı.

Bu vizyonun ikinci adımı olarak, Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapacaklarının altını çizen Varank, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırımı insansız hava araçlarında da yaptıklarını, tüm dünyaya Türkiye'nin rüştünü ispat ettiklerini söyledi.

Varank, Türkiye'nin bugün SİHA'larda dünyanın ilk 3 ülkesinden biri olarak kabul edildiğini vurgulayarak, "TB2'nin dünyadaki bilinirliği, marka değeri dünyadaki bütün İHA ve SİHA markalarının önünde gidiyor. İşte bugün de çip teknolojisine yapılacak yatırımların da bir fırsat penceresi olduğunun gayet farkındayız. Bu noktada şüphesiz TÜBİTAK, ülkemizin çip tasarım ve üretim kabiliyetleri alanında en yetkin kurumu olarak zaten ülkemizde faaliyetlerini sürdürüyor. Savunma sanayi şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu stratejik çiplerin hem tasarımını hem de üretimini TÜBİTAK'ta yapabiliyoruz." diye konuştu.

Daha önceki konuşmalarında MİHAL örneğini verdiğini anımsatan Varank, şimdi de yanında Türkiye'nin ilk milli işlemcisi ÇAKIL'ın bulunduğunu, kabiliyetlerini son dönemde ortaya koyduklarını, kendi işlemcilerini tasarladıklarını ve üretimini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Varank, savunma sanayinin ihtiyacı olan bu fotodedektör çiplerinin, kilogram başına ihracat değerinin 388 bin dolar olduğuna işaret ederek, burada büyük bir katma değer olduğunu, ülke için büyük fırsatlar bulunduğunu kaydetti.