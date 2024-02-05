HABER: FİLİZ YILDIZ

Birçok gösterimi olan ve her izlendiğinde beğeni toplayan, BAŞKA SEN YOK Kİ TİYATRO oyunu ünlüleri hayranlarıyla buluşturdu. Güzel sevilen ve yetenekli oyuncu EMİNE ÜN, RUHİ SARI, İLKER KALAY ve ELİF ÇELIK Adli oyuncuların sergiledikleri iki perdelik komedi oyunu büyük beğeni topladı.

Güzel, yetenekli,naif yapısıyla ve seneler önce oynamış olduğu TV dizisinden dolayı aklimin bir kösesinde hep"canisi "diye diye kalan, hep canisi diye hitap etmek istediğim ünlü oyuncu EMINE ÜN ile "SENDEN BAŞKA YOK Kİ" Tiyatro gösterimi sonrasi bir ani fotoğrafımız oldu.03.02.2024. Şirin Gedikli' nın yazdığı, Ruhi Sarı'nın yönettiği ve yine Ruhi Sari' nın, Emine Ün, İlker Kalay, ve Elif Çelik' in oynadıkları "Başka Sen Yok ki" iki perdelik komedi oyunu aralarda doğaçlama ve seyirci ile bütünleşmesi ile ayrıca beğeni topladı.

Konusu gereği dramı andıran, fakat izlerken gülüp eğlendiren,ünlü oyuncularında yeteneklerini sergiledikleri Başka sen yok ki oyunu , Güngören Gösteri Merkezi Tiyatro salonunun tamamını dolduran izleyicilerin,ünlü oyuncuları alkışlarla uğurladiklari harika bir tiyatro gecesi yaşandı.