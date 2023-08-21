Haber: Mert Osman Erman

Bernardo Arévalo'nun zaferi, Orta Amerika ülkesinin uzun süredir yolsuzluk suçlamalarının hedefi olan siyasi elitin reddedilmesi olarak görülüyor.

64 yaşındaki eski diplomat, rakibi eski ilk bayan Sandra Torres'e karşı oyların %99'u sayıldığında 58%'e karşı 37% ile önde gidiyor.

"Guatemala halkı güçlü bir şekilde konuştu," dedi Arévalo gazetecilere. "Çok fazla yolsuzluktan yeter."

Guatemala, 2022 yılında Transparency International'ın Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde 180 ülke arasında 150. sırada yer alıyor, Afganistan ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile aynı puanı paylaşıyor.

Arévalo'nun destekçileri, başkent Guatemala Şehri'nin sokaklarında pazar gecesi zaferini kutladı, bayraklar sallayarak ve havai fişekler yakarak.

"Bu zafer, yolsuz bir sistemin mağlubiyetini temsil ediyor," dedi destekçilerden biri, sosyolog Jorge Mendoza.

Eski devlet başkanı Juan José Arévalo'nun oğlu olan Arévalo'nun kampanyası, kamuoyu yoklamalarını, yasal zorlukları ve Movimiento Semilla veya Tohum Hareketi partisini diskalifiye etmeye yönelik girişimleri hiçe sayarak büyük bir sürpriz başardı.

25 Haziran'daki ilk tur oylamada, Arévalo Ms. Torres'in ardından sürpriz bir şekilde ikinci oldu ve politik elitin desteğine sahip olan Torres'i geride bıraktı.

Arévalo, anayasal olarak yeniden seçilmekten men edilen, hoşnutsuz sağcı Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin yerini alacak. Çıkış yapan lider, Arévalo'yu X, eski adıyla Twitter üzerinden tebrik etti ve düzenli bir geçiş üzerinde çalışması için onu davet etti.

Giammattei'nin yönetimi, birçok yolsuzluk karşıtı savcının tutuklandığı veya sürgüne gönderildiği bir döneme tanıklık etti. Ayrıca eleştirel gazetecilere baskı uyguladı.

Arévalo, Guatemala'nın 17 milyonluk nüfusunun, yoksulluk ve çete şiddetinden hayal kırıklığına uğradığı, birçoğunun ABD'ye daha iyi bir yaşam arayışıyla göç ettiği bir dönemde, 2024'te 14 Ocak'ta yemin edecek.

"Artık herhangi bir yerde yaşayamazsınız, çünkü çok fazla suç var," dedi AFP haber ajansına 66 yaşındaki Maya yerlisi ev kadını Maria Rac.

Arévalo, ABD ve AB büyükelçileri ile komşu Meksika ve El Salvador başkanlarından tebrik mesajları aldı.

Zaferi, "eski siyasetin bir yenilgisi anlamına geliyor" ve Guatemala için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor, bağımsız analist Miguel Angel Sandoval AFP'ye söyledi.

Ancak, Arévalo'ya yönelik saldırıların devam etmesi muhtemeldir, siyasi risk danışmanlık firması Eurasia Group'tan analist Risa Grais-Targow'a göre.

"Yönetici paket, muhtemelen hükümet değişiminden önce Ocak ayındaki seçim yetkililerini ve Arévalo'nun Semilla partisini soruşturmalarla hedef almaya devam edecek," dedi.

Arévalo, "çok karmaşık" bir durumda olan bir ülkeyi yönetecek, Washington Office On Latin America düşünce kuruluşu Merkez Amerika Direktörü Ana María Méndez söyledi.

"Onu, Guatemala'da kırılan demokratik değerleri yeniden sağlamak için bir geçiş hükümeti olarak daha çok görüyorum," dedi.