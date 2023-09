NEW YORK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarını tamamlayarak bu ülkeden ayrıldı.



BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için geldiği New York'ta temaslarda bulunan Erdoğan'ı taşıyan özel uçak TUR, yerel saatle 00.35'te JFK Havalimanı'ndan havalandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayın Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de New York'tan ayrıldı.