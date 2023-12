Haber: Damla Oya Erman

2021 yılında DARPA, Ay'da kullanılmak üzere teknolojileri ilerletmeyi amaçlayan Novel Orbital moon Manufacturing, Materials, and Mass Efficient Design (NOM4D) programını başlattı. Geçtiğimiz ay, DARPA, Lunar Operating Guidelines for Infrastructure Consortium veya kısacası LOGIC adlı Ay Altyapı Kılavuzları için projesini başlattı. DARPA, ayrıca "barışçıl ABD ve uluslararası kullanım" için entegre bir geleceğin Ay altyapısının gelişimini hızlandırmak için 10 Yıllık Ay Mimarisi (LunA-10) Yetenek Çalışması'nı başlattı.

DARPA sözcüsü, LunA-10 yetenek çalışması ve NOM4D programının ayrı ancak tamamlayıcı çabalar olduğunu belirtti. Sözcü, "LunA-10, gelecekteki canlı bir Ay ekonomisi için temel ağ düğümlerinin verimli bir şekilde birbirine bağlanmasına odaklanırken, NOM4D, çok büyük yapıların tasarlanmasını ve inşa edilmesini mümkün kılmak için fırlatma kütle, boyut ve titreşim sınırlamalarından kurtulmaya odaklanıyor" dedi.

Ancak ABD Savunma Bakanlığı tarafından denetlenen bir ajans olan DARPA'dan gelen bu kadar çok Ay teknolojisi araştırması, şu soruyu gündeme getiriyor: Bu tür girişimler diğer ülkelerde endişelere ve Dünya'nın Ay üzerinde askeri güç kurma karşı adımlarına yol açabilir mi?

DARPA'nın çok yönlü çalışması, 1967'de imzalanan Birleşmiş Milletler Uzay Anlaşması ile uyumlu görünüyor. Anlaşma, Ay ve diğer gök cisimlerinin yalnızca barışçıl amaçlar için kullanılmasını öngörüyor. Ayrıca, ABD liderliğindeki Artemis Anlaşmaları, Ay'ın barışçıl kullanımını Birleşmiş Milletler Uzay Anlaşması'nda belirtilen normları kurarak pekiştiriyor.

Ancak, Ay teknolojisi araştırmalarının ABD Savunma Bakanlığı denetimindeki bir ajans tarafından yapılması, bazılarına göre yanlış bir mesaj gönderebilir. Bazı uzmanlar, Ay'daki askeri faaliyetlerin "politik görünüm" ve "siyasi mesajlaşma" meselesi olduğunu düşünüyor. Uzmanlardan biri, "Ay'a olası askeri korkuları ve çıkarları getirerek kendini gerçekleştiren bir kehaneti yaratma tehlikesi" olduğunu söyledi. "Çoğu insan mümkünse Ay'ı çatışmalardan uzak tutmak istiyor."

Ancak bazıları, Ay'a yönelik askeri ilginin anlamsız olduğunu düşünüyor. Leicester Üniversitesi Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler Okulu'nda astropolitika ve uzay savaşı alanında yardımcı doçent olan Bleddyn Bowen, "Ay'ı herhangi bir askeri amaç için kullanmak çok yararlı değil" dedi. ABD Uzay Kuvvetleri'nin Ay'a dikkatini çevirmesini bir sapma olarak görüyor ve "Uzay Kuvvetleri'nin odaklanması gereken yer Dünya yörüngesi ve Dünya'daki ABD askeri güçlerine destek vermek" dedi.