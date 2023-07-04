Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 138,1 artarak 296 milyar 149 milyon 927 bin 61 lira oldu.

Branş özelinde en yüksek yıllık artış yüzde 201,3 ile kümes hayvanları hayat sigortasında görüldü.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 22,3'lük artış ile 3 milyon 77 bin 908'e ulaştı.

Devlet desteği prim tutarı arttı

Bu dönemde toplam devlet destek prim tutarı yüzde 94,9 artarak 4 milyar 822 milyon 741 bin 665 lira, toplam prim tutarı da yüzde 92,5 artışla 9 milyar 5 milyon 954 bin 305 lira olarak gerçekleşti.

Sigorta ettirilen alan (sera dahil) geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 21,2 artış göstererek 34 milyon 917 bin 314 dekara yükseldi. Sigorta ettirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 35,7 ve yüzde 28,1 arttı.

Toplam ödenen hasar bedelindeki artış yüzde 32,8'i buldu. Branşlara göre incelendiğinde, bu alanda ilk sırayı 2 milyar 218 milyon 501 bin 835 lira bedelle bitkisel ürünler aldı. Bunu 694 milyon 999 bin 871 lira ile büyükbaş hayvan hayat sigortası izledi.

Toplam ödenen hasar bedeli, nedenlerine göre incelendiğinde ise ilk sırayı 812 milyon 454 bin 829 lirayla dolu olayı aldı.

AA