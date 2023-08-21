Haber: Mert Osman Erman

Eski başkan, son bir anketin, 2024 seçimlerinin parti adayı olma umuduyla diğer adayların önünde olduğunu gösterdiğini söyledi.

77 yaşındaki eski başkan, sosyal medyadaki bir gönderisinde "Halk beni kim olduğumu ve başarılı bir başkanlık dönemi geçirdiğimi biliyor" dedi.

İlk Cumhuriyetçi başkanlık ön seçimi 23 Ağustos'ta yapılacak.

Cumhuriyetçi ön seçimleri oy kullanma işlemi, 2024'ün 15 Ocak'ında Iowa eyaletinde başlayacak.

Son anketler, bir dizi suçlama ile karşı karşıya olan Trump'un - Cumhuriyetçi adaylığı için şu anki favori olduğunu sürekli olarak gösteriyor. Pazar günü kendi Truth Social platformunda yayımladığı bir gönderide, Trump şunları yazdı: "Yeni yayımlanan CBS ANKETİ, sadece benim "efsanevi" sayılarımla önde olduğumu gösteriyor."

Florida Valisi Ron DeSantis gibi birkaç diğer adayın da çok geride olduğunu ekledi. ABD yayıncısının anketi, Trump'un alanı yüzde 62 ile önde gösterdiğini, en yakın rakibi olan DeSantis'in ise yüzde 16 ile geride olduğunu gösterdi.

"Enerji Bağımsızlığı, Güçlü Sınırlar ve Ordu, Tarihin En Büyük Vergi ve Düzenlemelerde Kesintileri, Enflasyon Yok, Tarihin En Güçlü Ekonomisi ve çok daha fazlasıyla kim olduğumu ve başarılı bir Başkanlık dönemi geçirdiğimi halk biliyor."

"BU NEDENLE TARTIŞMALARA KATILMAYACAĞIM!"

Son aylarda Trump, tekrar tekrar Cumhuriyetçi tartışmalarına katılmayacağını önermişti.

Kendisini "görünüşte aşılamaz sayılarda" diğer adayların önünde gösteren anketleri öne sürmüş ve önerilen moderatörlerin ve mekanların ona karşı "düşmanca" olabileceğini söylemişti.

Diğer Cumhuriyetçi başkan adayları henüz en son gelişmeler hakkında yorum yapmadılar.

Donald Trump, Amerika'nın 45. başkanı olarak 2017-2021 yıllarında görev yaptı ve 2024 yılında tekrar Beyaz Saray için yarışırken dört kez suçlandı ve bir dizi duruşmaya katılacak.

Kendisi aleyhine açılan suçlamaları siyasi bir "cadı avı" olarak nitelendiriyor.

Bu suçlamalar - teorik olarak - Trump'un suçlu bulunması durumunda ciddi hapis cezasına yol açabilir.

Ancak eski bir başkanı hapse atmanın lojistik, güvenlik ve siyasi yönleri, birçok uzmana göre geleneksel bir hapis cezasının olası olmadığını gösteriyor.