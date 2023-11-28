Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "'insani ara'nın savaşın sesini azalttığını" kaydetti.

Gazze'de "insani ara"nın devam etmesini desteklediğini aktaran Ghebreyesus, bu süreçte bölgeye sınırlı miktarda tıbbi malzeme, yakıt ve gıdanın girmesine izin verildiğini ancak çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bu sürecin sağlık çalışanlarının yanı sıra DSÖ ve ortaklarına, hasta, yaralı ve dehşete düşmüş kişilere destek olmalarına imkan verdiğinin altını çizdi.

"Tek yanıt kalıcı ateşkestir"

Çatışmalara ara verilmesinin, hastanelerdeki çok büyük ihtiyaçların değerlendirilmesinin yanı sıra, bunların acilen tıbbi malzeme ve daha fazlasıyla nasıl stoklanabileceği konusunu ele almaya imkan sağladığına dikkati çeken Ghebreyesus, gıda ve suyun yenilenmesinin, Gazze Şeridi'ndeki hijyen sorunlarının giderilmesine katkıda bulunabileceğini belirtti.

Ghebreyesus, "Çatışmalara insani ara verilmesi, her yaştan insanın öldürülmesi ve sakat kalmasını durdurdu. Geçici ateşkes biraz rahatlama sağladı ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırdı. Ancak yalnızca bu kazanımlarla yetinemeyiz. Askeri operasyonlar sürdüğü takdirde, kayıplar, acılar, şiddetli tedarik sıkıntıları ve umutsuzluk artacak. Tek yanıt kalıcı ateşkestir. Şimdi. Tek kalıcı çözüm barıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.