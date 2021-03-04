Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1529
ALTIN
411.833
DOLAR
7.4694
STERLİN
10.3883
EURO
8.9965
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11...
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
11 adet konut alanı...
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav...
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...

ABD Başkanı Biden'a Muhammed bin Selman için yaptırım çağrısı

ABD'de Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a yaptırım uygulanması için Başkan Joe Biden'a mektup gönderdi. Mektupta "Başkan Biden Kaşıkçı cinayetine karışan tüm Suudi vatandaşlarına ve Prensi Muhammed Bin Salman'a karşı uygulamak için gücünü kullanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mart 2021 Perşembe 14:30
0 Okunma
ABD Başkanı Biden'a Muhammed bin Selman için yaptırım çağrısı

ABD - ABD Başkanı Joe Biden , Amerikan istihbaratının Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yakalanmasını veya öldürülmesini onayladığı sonucuna varmasına rağmen Selman'a karşı yaptırım uygulamadı. ABD'deki Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a yaptırım uygulanması için Başkan Joe Biden'a mektup gönderdi.
 

"SALMAN'A KARŞI YAPTIRIM İÇİN GÜCÜNÜ KULLANMALIDIR"

Mektupta, " Küresel Magnitsky Yasası kapsamında,Başkan Biden varlıkların dondurulması ve vize yasakları dahil olmak üzere var olan tüm yaptırımların Kaşıkçı cinayetine karışan tüm Suudi vatandaşlarına ve Suudi vatandaşlarına ve Prensi Muhammed Bin Salman'a karşı uygulamak için gücünü kullanmalıdır." denildi. Mektupta şu ifadelere yer verildi: Amerikan hükümetinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve diğer tüm dünya liderlerine açık bir mesaj göndermesi kritik önem taşıyor. Son olarak Başkan Biden'ın yurt dışında idam edilen diğer Amerikalılar için olduğu gibi ABD'de ikamet eden bir kişinin cinayetiyle ilgili bir cezai soruşturma başlatması hususunda, Federal Soruşturma Bürosunu görevlendirmesini talep ediyoruz.

AMERİKAN İSTİHBARATI SALMAN'I İŞARET ETTİ

Amerikan istihbaratı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak rapor hazırladığı iddia edildi. Kaşıkçı'nın öldürülmesine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onay verdiğini açıklamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı BidenYaptırımMuhammed Bin Selman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'dan ABD'ye yaptırım göndermesi!
Rusya'dan ABD'ye yaptırım göndermesi!
AB'nin aşı pasaportu programına İngiltere de dahil edilecek
AB'nin aşı pasaportu programına İngiltere de dahil edilecek
Karabağ savaşı Ermeni halkının psikolojisini bozdu
Karabağ savaşı Ermeni halkının psikolojisini bozdu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans