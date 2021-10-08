Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1400.5
ALTIN
505.11
DOLAR
8.9268
STERLİN
12.1685
EURO
10.3252
Gaziantep'te kamu konutu satışı
Gaziantep'te kamu konutu satışı
Kayseri'de konut arsaları ihaleyle satılacak
Kayseri'de konut arsaları ihaleyle...
Tefenni Belediyesi Memur Alıyor
Tefenni Belediyesi Memur Alıyor
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Çin’e, ‘Tayvan’a baskı yapmayı durdur’ çağrısı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2021 Cuma 14:31
0 Okunma
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Çin’e, ‘Tayvan’a baskı yapmayı durdur’ çağrısı

ABD - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gündem toplantısında ABD’nin Tayvan’a bağlılığının sapasağlam olduğunu ifade ederek, “Pekin'i Tayvan'a karşı askeri, diplomatik, ekonomik baskı ve zorlamalarına son vermeye çağırıyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, ABD’nin Çin’in Tayvan sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetleri konusunda oldukça endişeli olduğunu vurguladı. Basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Price, Çin’in askeri faaliyetlerinin bölgede istikrarı bozduğunu belirterek, “Çin’in Tayvan yakınlarındaki kışkırtıcı askeri eylemlerinden çok endişe duyuyoruz. Dediğimiz gibi bu faaliyetler istikrarı bozuyor, risk taşıyor, bölgesel barış ve istikrarı baltalıyor” dedi. Price, Çin’i bu faaliyetleri durdurmaya çağırarak, “Pekin'i Tayvan'a karşı askeri, diplomatik, ekonomik baskı ve zorlamalarına son vermeye çağırıyoruz” dedi.

“TAYVAN’A BAĞLILIĞIMIZ SAPASAĞLAM”

Price, ABD-Tayvan ilişkilerini de değerlendirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Tayvan'a olan bağlılığımız sapasağlamdır ve inanıyoruz ki bu Tayvan Boğazı boyunca, daha geniş bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmaktadır. Ortak refahımızı, güvenliğimizi ve değerlerimizi geliştirmek için dostlarımız ve müttefiklerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Demokratik bir Tayvan ile bağlarımızı derinleştirmeye devam edeceğiz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinTayvanBaskıABD Dışişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA’dan yeni ‘Salda Gölü’ paylaşımı
NASA’dan yeni ‘Salda Gölü’ paylaşımı
Nobel Kimya Ödülü, Benjamin List ve David MacMillan’a verildi
Nobel Kimya Ödülü, Benjamin List ve David MacMillan’a verildi
Norveç’te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu
Norveç’te arkeologlar, buzullarda 1300 yıllık kayak takımı buldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans