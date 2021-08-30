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ABD’de devam eden orman yangınlarında ‘Alev Hortumu’ görüldü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:35
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ABD’de devam eden orman yangınlarında ‘Alev Hortumu’ görüldü

ABD - ABD’nin California eyaletinde şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve yüksek sıcaklığın etkisiyle devam eden orman yangınlarında nadir rastlanan ‘Alev Hortumu’ görüldü.

California İtfaiyesi tarafından paylaşılan görüntülerde şiddetli rüzgarın etkisiyle açık alanda Alev Hortumu oluştu. Şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve mevsim normalleri üstündeki yüksek sıcaklık sebebiyle hızla büyüyen ve söndürülemeyen orman yangınlarında bu yıl 1.66 milyon dönüm alanın yandığı açıklandı. Yetkililer El Dorado ve Riverside bölgelerinde yeni orman yangınlarının başladığını ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığını ifade etti.      

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDORMAN YANGINLARIAlev Hortumu
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