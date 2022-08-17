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ABD’DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN ADI GÖREV YAPTIĞI OKULUN CADDESİNE  VERİLDİ

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan Türk öğretmen Bengü Gerek, ABD’li eski eşi tarafından 24 Ocakta silahla vurularak öldürüldü.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:53
ABD’DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN ADI GÖREV YAPTIĞI OKULUN CADDESİNE  VERİLDİ

Virginia’da eski eşi John Beachley tarafından öldürülen İngilizce öğretmeni Bengü Gerek’in adı, görev yaptığı okulun caddesine verildi. “Bengu Gerek Avenue” olarak değiştirilen caddenin ismi, Türk öğretmenin adı ile ölümsüzleştirildi.

Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan Bengü Gerek, yüksek lisans eğitimi almak için 10 yıl önce ABD’ye gitti. Yüksek lisans eğitimin ardından Virginia eyaletinde bulunan Fauquier Country’de bir devlet okulunda İngilizce öğretmenliği yaptı. Öğretmen Bengü Gerek, eşi bilgisayar tamircisi John Beachley ile de burada tanıştı ve evlendi. Bir süre sonra yaşadıkları anlaşmazlıklardan dolayı evini ayıran Türk öğretmen, 20 Ocak tarihinde ABD’li eşi John Beachley ile boşandı.

24 Ocakta öğrencileri ile sinemaya giden Türk öğretmen, öğrencilerini evlerine bıraktıktan sonra evinin önünde eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Eski eş John Beachley is olay yerinde intihar etti. Olay sırasında Türk öğretmenin annesi Semra Metin de yaralandı.

Baba Ramazan Gerek’in ifadelerine göre Türk öğretmen Bengü Gerek, boşandıktan 3 gün sonra 6 ay uzaklaştırma talep etti ama hakim uzaklaştırma kararı vermedi. Ayrıca koruma da talep eden Türk öğretmene herhangi bir koruma verilmedi. Tüm bunları ihmal olarak gören baba Ramazan Gerek, yargı sürecinin devam ettiğini aktardı

(Haber: Gurur Akosman)

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDVirginiaöğretmenBengü GerekBengu Gerek AvenueCaddeOkul
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