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ABD’li uzmanlardan kritik maske uyarısı

ABD'de faaliyet gösteren Massachusetts Lowell Üniversitesi ve California Baptist Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsten (Covid-19) korunmak için takılan cerrahi maskelerin tek seferlik kullanımında yüzde 65 verimlilik sağladığı açıklandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Aralık 2020 Cuma 14:42
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ABD’li uzmanlardan kritik maske uyarısı

ABD - ABD'de Massachusetts Lowell Üniversitesi ve California Baptist Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı bir çalışmada  koronavirüsten korunmak için kullanılan 3 katmanlı cerrahi maskelerin yüzde 65 verimlilik sağladığını ancak aynı maskenin kullanımına devam edilmesi halinde bu oranın yüzde 25’e kadar gerileyebileceğini ortaya çıkardı.
 

AYNI MASKE KULLANILDIKÇA VERİMLİLİK DÜŞÜYOR

Hava akışını yavaşlattığı belirtilen maskelerin, kirlendiğinde havadaki partikülleri filtreleme oranının düştüğü belirtildi. Araştırmada, kullanılmış bir maske takmanın yalnızca 5 mikrometreden büyük partiküller için koruma sağlayacağına ve 2.5 mikrometreden daha küçük partiküllere karşı etkisiz olacağı ifade edildi. Araştırmacılar , maskenin hava akışını ve parçacıkların geçişini nasıl etkileyebileceğini görmek için üç katmanlı cerrahi maske takan bir kişinin bilgisayar modelini de kullandılar.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Massachusetts Lowell ÜniversitesiABDli UzmanlarKritik UyarıMaske
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