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Almanya’nın 2022’de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ocak 2022 Pazartesi 15:53
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Almanya’nın 2022’de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik

ALMANYA - G7 (Yedi Grubu) ülkeleri olarak anılan ve küresel zenginliğin yüzde 64’ünü temsil eden grubun 2022 dönem başkanlığı Almanya’ya geçti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, G7’nin dış politikasındaki odağının Afrika ve Pasifik ülkeleri olduğunu belirtti.

G7 dönem başkanlığını İngiltere’den devralan Almanya, G7 ülkelerinin dışişleri diplomasi programını açıkladı. Açıklamayı yapan Almanya Dışişleri Bakanı ve hükümetin koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin eş başkanı Annalena Baerbock, “G7, ortak değerlerimiz temelinde çatışma çözümü ve stratejik zorluklarla başa çıkmak için önemli bir itici güç sağlamak için benzersiz bir platform oluşturur. Almanya'nın Başkanlığı döneminde bunun üzerine inşa etmeyi planlıyoruz” dedi.

2022 ‘G7’ DIŞ POLİTİKASI ODAĞI: AFRİKA VE PASİFİK

G7 ülkelerinin 2022’de izleyeceği dış politikaya detaylı değinen açıklamada; Mayıs 2022 ve sonbaharda yapılacak iki Dışişleri Bakanları toplantılarında, öncelikle Afrika ülkelerine ve ardından ikinci toplantıda Pasifik bölgesine odaklanacakları ifade edildi.

ABD: AUKUS PAKTI VE AFRİKA İLE İLİŞKİLERİN CANLADIRILMASI

ABD Başkanı Joe Biden, seçim programında Afrika kıtasına özel yer vererek ABD’nin Afrika ile ilişkilerinin tekrar canlandırılacağını belirtmişti. Buna göre ABD’nin dış politika gündeminde “Afrika hükümetleri ve Afrika Birliği de dahil olmak üzere bölgesel kurumlarla diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve canlandırılması” ifadeleri yer aldı. Diğer yandan G7 ülkesi Fransa’yla krize neden olan AUKUS Paktı’na göre ABD, İngiltere ve Avustralya; Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğini, başta ‘devriye gezme’ olmak üzere sağlayacak.   

G7 ÜLKELERİ KİMLER?

1975 yılında Dünya Ekonomik Zirvesi ile bir araya gelen G7 ülkeleri; ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya’dan oluşuyor. Avrupa Birliği de G7 içinde temsil ediliyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
G7 Dış PolitikasıAlmanyaAfrika Ve Pasifik
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